Un hombre identificado como Alejandro “N”, apodado “El Choko” y supuesto líder del grupo “La Chokiza”, fue detenido este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, pero aunque se determinó su liberación, se alista que sea aprehendido nuevamente hoy.

Este sujeto fue detenido el pasado 10 de septiembre en un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y autoridades locales en ese municipio.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que

tras determinarse su liberación, este día será nuevamente asegurado por autoridades federales en las instalaciones de la FEMDO, alrededor de las 17:00 horas.

Según informes de inteligencia, el grupo criminal, “ La Chokiza” opera en #Ecatepec, #Edomex, se dedica principalmente a extorsión, préstamos estilo gota y venta de drogas. Su líder criminal hace asambleas a favor de #Morena y se ha reunido con la diputada Azucena Cisneros. pic.twitter.com/dK3ythzjTd — Irving (@IrvingPineda) February 8, 2024

¿Qué pasó con “El Choko”, de “La Chokiza” en Ecatepec?

Alejandro “N”, supuesto líder del grupo “La Chokiza”, es señalado de encabezar una célula criminal vinculada con diversos delitos como homicidio, extorsión, préstamos “gota a gota”, cobro de piso, narcomenudeo y despojo.

Fue en agosto pasado cuando un hombre que se identificó como integrante de “La Chokiza” de Ecatepec, fue detenido y se supo que presuntamente podría estar implicado en un asesinato.

Christopher Alberto “N”, de 36 años de edad, estaría implicado con el homicidio de una persona en el municipio de Nezahualcóyotl, ocurrido en marzo pasado.

Este hombre fue detenido por delitos contra la salud en calles de la colonia Impulsora, pues los agentes descubrieron que traía bolsas pequeñas con una hierba seca verde, con características propias de la marihuana.

¿Qué es “La Chokiza” de Ecatepec? Grupo está bajo investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México refiere que “La Chokiza” es un grupo delictivo autodenominado así. El 14 de junio de 2024, se dio a conocer la captura de un presunto miembro, quien

en complicidad con otro individuo, se presentaron en un negocio de venta de abarrotes y licores, donde habrían amenazado y golpeado a la víctima, además de exigirle dinero a cambio de no hacerle daño.

Se trataba de Edson Jesús “N”, quien es investigado por su probable intervención en el delito de extorsión en agravio del dueño del establecimiento comercial.

La investigación señala que el 26 de marzo de ese año, este sujeto y otro individuo ingresaron al comercio, localizado en la colonia Tolotzin V y ahí Edson Jesús “N”, se dirigió a un refrigerador, sacó dos botellas de bebidas alcohólicas y se habría negado a pagarlas.

De acuerdo con la indagatoria, ambos individuos habrían agredido verbalmente a la víctima y la amenazaron, incluso el ahora detenido se introdujo al área de cajas donde se encontraba esta persona y tomó un objeto punzocortante que se encontraba sobre una mesa, con el cual presumiblemente lo amagó.

Edson Jesús “N” habría solicitado dinero a la víctima a cambio de no causarle daño y le señaló “en caso de que no le quieras atorar, yo me encargo que te llegue La Choquiza y estos carnales te van a vaciar tu negocio”.

Ante la amenaza, la persona afectada habría entregado dinero de las ventas del día y los probables implicados presumiblemente sustrajeron mercancía diversa, lo golpearon y huyeron en una motoneta.

Los hechos referidos fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por el delito de extorsión, en la hipótesis de que “al que sin derecho obligue a otro a hacer con la finalidad de no causar un daño” con complementación típica y punibilidad autónoma donde “se ostenta como integrante de un grupo delictivo y se cometa mediante la violencia”.

Este sujeto fue capturado en la colonia San Francisco Xalostoc e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, posteriormente fue puesto a disposición.

