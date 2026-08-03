¿Quiénes corren más riesgo por el brote de ciclosporiasis? Pacientes en los que se agrava la enfermedad, según expertos

El reciente brote de ciclosporiasis ha encendido las alarmas del sector salud. Aunque los expertos descarten que sea una enfermedad letal, existen algunos pacientes en los que la infección gastrointestinal podría complicarse severamente, pero ¿quiénes son las personas con más riesgo?

Hasta el momento se han registrado dos muertes por el brote de esta enfermedad en Estados Unidos, según las autoridades sanitarias de Michigan.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito que llega al cuerpo principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

Esta infección no se transmite de persona a persona, ya que el contagio ocurre al ingerir alimentos en mal estado o agua contaminada. Los síntomas suelen aparecer entre dos días a dos semanas después, todo dependerá del paciente.

¿En qué pacientes puede agravarse la ciclosporiasis?

La enfermedad intestinal, que produce diarrea 'explosiva', puede agravarse en pacientes inmunocomprometidos, niños y personas mayores, según el articulo Cyclospora Cayetanensi, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Por lo general, los pacientes inmunocomprometidos suelen tener los síntomas más severos, presentando pérdida de peso significativa, lesiones intestinales y diarreas prolongados.

¿Cuándo debo acudir al médico? Síntomas de alerta por ciclosporiasis

¡Tómalo en cuenta! Uno de los síntomas más comunes de la ciclosporiasis es la diarrea 'explosiva' y acuosa; sin embargo, existen otros malestares que podrían ser señales de alerta, pero ¿cuáles son?



Diarreas prolongadas que se extienden por más de varios días o semanas.

Deshidratación extrema: Sed extrema, boca o piel secas, mareos al ponerse de pie.

Fiebre alta o persistente: Temperatura elevada y no sede con los analgésicos comunes.

Fuerte dolor abdominal: Cólicos o retortijones intensos que impiden comer o tomar agua.

Incapacidad para retener líquidos: Nauseas o vómitos frecuentes.

Fatiga extrema y pérdida de peso: Cansancio desproporcionado, acompañado de una drástica pérdida de piso.

Es importante tomar en cuenta que la gravedad de la infección estomacal dependerá principalmente del sistema inmunitario de la persona, por lo que no todos los pacientes podrían tener todos los síntomas o sentirlos con la misma intensidad.

