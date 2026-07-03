El parque nacional en plena CDMX en que puedes ver luciérnagas en julio 2026; hay recorridos exclusivos para mujeres y camping

En julio de 2026, la temporada de luciérnagas ofrece una oportunidad para disfrutar de este espectáculo natura sin salir de la Ciudad de México (CDMX).

Un parque nacional de la capital cuenta con recorridos guiados para observar estos increibles insectos bioluminiscentes, además de experiencias exclusivas para mujeres y la opción de acampar, lo que convierte en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.

¿Dónde está el parque nacional de la CDMX para ver luciérnagas en julio de 2026?

En la Ciudad de México se llevará a cabo la temporada de luciérnagas en un entorno natural, con actividades diseñadas para promover el respeto al ecosistema.

La experiencia incluye una plática entomológica, teatro al aire libre y, como actividad principal, el avistamiento de luciérnagas en su habitad.

El cuencuentro será en Los Dinamos durante los sábados 4, 11, 18, y 25 de julio, con una fecha especial exclusiva paa mujeres, el 26 de julio.

El costo general es de $600 por persona y el cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

¿Cuándo es la temporada de luciernagas?

En México, la temporada de luciérnagas ocurre principalmente durante la época de lluvias, cuando hay mayor humedad y condiciones adecuadas para su reproducción.

Generalmente se presenta entre junio y agosto, con su punto más fuerte en julio, que es cuando hay más avistamientos en bosques y zonas naturales como Tlaxcala, el Estado de México, Puebla y algunos parque en la CDMX como Los Dinamos.

Estas condiciones (lluvia, oscuridad y vegetación húmeda) son clave para que las luciérnagas realicen su característico brillo y apareamiento.

¿Cuál es la mejor época para ver luciérnagas en México?

Las luciérnagas son insectos de la familia Lampyridae que producen luz mediante un fenómeno llamado bioluminiscencia, el cual ocurre en un órgano especial ubicado en su abdomen.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), esta luz se genera por una reacción química entre la sustancia luciferina, la enzima luciferasa y el oxígeno, lo que produce una luz fría sin generar calor.

La CONAFOR también explica que esta bioluminiscencia tiene una función principal de comunicación durante el periodo de apareamiento: las hembras emiten destellos desde la vegetación para atraer a los machos, creando el característico “ciclo de luz” que se observa en los bosques durante la temporada de lluvias.

