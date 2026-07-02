Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores: así cerró hoy jueves 2 de julio de 2026

En el segundo día del mes, este jueves 2 de julio de 2026, los mercados en México han reportado cambios importantes al cierre de la jornada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio del dólar.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sregistró una baja de -0.26% con 67,071.11 puntos al cierre de este jueves 2 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 1 de julio de 2026 en Banco Azteca ?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de julio de 2026 en $16 pesos la compra y en $18.14 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Cambios en Wall Street hoy 2 de julio 2026 ¿Cómo cerró?

El Dow Jones subió más del 1% hasta alcanzar un máximo histórico al cierre del jueves, antes del largo fin de semana festivo, ya que un informe de empleo estadounidense más débil de lo esperado alivió las preocupaciones sobre las subidas de los tipos de interés, mientras que otra fuerte caída en las acciones de los fabricantes de chips lastró al Nasdaq.

El S&P 500 cerró sin cambios en la jornada. El Dow Jones registró su cuarta semana consecutiva de ganancias, su racha más larga desde octubre de 2024.

El mercado estadounidense permanecerá cerrado el viernes con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El Dow Jones subió un 1,1%, S&P 500 se mantiene estable y Nasdaq baja un 0,8%.

¿Qué pasó con el petróleo hoy?

Los precios del petróleo registraron pequeñas ganancias el jueves, ya que los compradores buscaron asegurar el suministro durante el largo fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Los futuros del Brent cerraron a 71,80 dólares el barril, con un alza de 23 centavos, o un 0,32%. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense finalizó a 68,69 dólares el barril, con un alza de 11 centavos, o un 0,16%.

Durante la sesión, ambos índices de referencia alcanzaron sus niveles más bajos desde antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. En la semana, el Brent cerró con una caída del 0,60%, mientras que el WTI bajó un 0,78%.

Con información de Reuters