AMIA llama a México, EU y Canadá a garantizar continuidad del T-MEC

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) pidió a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a generar de manera rápida las condiciones necesarias para la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras el anuncio del gobierno estadounidense sobre la no renovación del acuerdo en su forma actual.

Industria automotriz advierte riesgos por falta de certidumbre comercial

Por medio de un comunicado la AMIA lamentó la decisión de Estados Unidos al considerar que no reconoce el proceso de integración económica construido durante más de 30 años entre los tres países, el cual, señaló que ha generado beneficios económicos y sociales, además de consolidar la competitividad regional.

La industria automotriz destacó que esta integración trilateral ha sido clave para el desarrollo del sector, pero advirtió que la falta de certidumbre afecta su desempeño, especialmente ante el impacto de los aranceles 232, que han colocado a México en desventaja frente a otras economías.

Industria automotriz insta a los 3 gobiernos a generar rápidamente las condiciones para la extensión del TMEC.

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Automotive Industry Urges the Three Governments to Swiftly Create the Conditions for the Renewal of the USMCA#UnaIndustriaEnMovimiento #MotorDeMéxico pic.twitter.com/ydVU0nFslY — AMIA (@AmiaMexico) July 1, 2026

No obstante, la AMIA subrayó que el anuncio no implica la desaparición del T-MEC, sino que abre la necesidad de atender temas pendientes en el marco del acuerdo, principalmente aquellos que preocupan a Estados Unidos.

AMIA reiteró su disposición para colaborar con el gobierno de México

En este sentido, reiteró su disposición a colaborar con el gobierno mexicano para avanzar en un proceso de diálogo que genere soluciones aceptables para las tres partes.

Asimismo, la asociación señaló que los gobiernos pueden recurrir a los mecanismos de revisión previstos en el tratado o establecer nuevos esquemas de negociación para resolver desacuerdos y garantizar la continuidad del acuerdo.

Finalmente, la AMIA llamó a que este proceso de diálogo permita renovar el T-MEC a la brevedad posible, con el objetivo de preservar la integración trilateral, mantener el trato comercial preferencial y recuperar la estabilidad y certidumbre para la industria automotriz de la región.