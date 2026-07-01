Precio del dólar se impone al peso: Así arranca este 1 de julio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el primer día de julio 2026, donde se ubica con una baja que llama la atención en los mercados.

Las bolsas mundiales registraron un ligero descenso este miércoles, primer día del tercer trimestre, tras una fuerte subida, mientras los inversores esperaban las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la menor inflación en la eurozona moderó las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 1 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.51 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer día del mes de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el día de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 1 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 1 de julio 2026 en 58 mil 326 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 037 mil 561 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 1 de julio 2026?

El precio del petróleo cae a medida que los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán alivian las preocupaciones sobre el suministro. Los precios del petróleo caen este miércoles, ya que el optimismo generado por las conversaciones entre Estados Unidos e Irán alivió las preocupaciones sobre el suministro después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que las reuniones en Qatar habían ido bien.