Estas son las industrias mexicanas que quedarían más expuestas tras la decisión de EU sobre el T-MEC

La decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar el T-MEC "en su forma actual" encendió las alertas entre empresas e inversionistas, aunque el tratado continúa vigente. Más que un cambio inmediato en las reglas comerciales, el anuncio introduce un factor que suele preocupar a los mercados: la incertidumbre.

Aunque las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá seguirán durante los próximos meses, varios sectores de la economía mexicana ya observan con cautela el nuevo panorama, debido a la fuerte dependencia que mantienen con el mercado estadounidense.

La industria automotriz, la más expuesta

Si existe un sector que depende directamente del T-MEC es el automotriz. México se ha convertido en uno de los principales fabricantes de vehículos y autopartes del mundo gracias a una cadena de producción que cruza la frontera varias veces antes de que un automóvil llegue al consumidor.

Muchas piezas se fabrican en plantas mexicanas, viajan a Estados Unidos para ensamblarse parcialmente y regresan nuevamente al país para completar otros procesos. Cualquier cambio en las condiciones comerciales, nuevas revisiones o posibles restricciones podría elevar costos, retrasar operaciones y afectar la competitividad de fabricantes instalados en territorio mexicano.

No es casualidad que la industria automotriz haya sido señalada como una de las más pendientes de la revisión del tratado.

Manufactura, electrónica y exportaciones podrían resentir la incertidumbre

Más allá de los automóviles, la manufactura en general también enfrenta un escenario de cautela. México exporta diariamente miles de productos hacia Estados Unidos, desde electrodomésticos hasta equipos médicos, componentes electrónicos, maquinaria y bienes industriales.

El problema inmediato no es que esos productos dejen de cruzar la frontera, sino que las empresas podrían retrasar nuevas inversiones mientras esperan conocer el rumbo de las negociaciones. La revisión anual planteada por Washington significa que las reglas podrían volver a discutirse cada año, algo que dificulta planear proyectos de largo plazo.

Para industrias que requieren inversiones multimillonarias y varios años para recuperar su capital, la estabilidad suele ser tan importante como los beneficios arancelarios.

Acero, aluminio y otros sectores también permanecen bajo presión

Otro grupo de industrias que podría verse afectado es el de los productores de acero y aluminio, especialmente porque estos materiales ya han estado en el centro de disputas comerciales entre los tres países.

También sectores como el agroalimentario, el de dispositivos médicos, la industria química, el plástico, el sector eléctrico y los fabricantes de maquinaria mantienen una fuerte relación comercial con Estados Unidos, por lo que cualquier modificación al acuerdo podría repercutir en sus exportaciones.