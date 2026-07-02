¿A vender tus dólares? Así quedó el precio del dólar hoy 2 de julio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 2 de julio 2026.

Los precios de los bonos gubernamentales y las acciones registran una tendencia al alza hoy jueves, mientras el dólar muestra un retroceso. Este comportamiento en los mercados responde a los datos recientes que confirman una desaceleración en el crecimiento del empleo en Estados Unidos durante junio, cifra que además se ve afectada por revisiones a la baja respecto a los resultados del mes previo.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 2 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.45 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer día del mes de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el día de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 2 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 2 de julio 2026 en 61 mil 3874 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 082 mil 320 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 2 de julio 2026?

El precio del petróleo registra actualmente su valor más bajo en cuatro meses tras finalizar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha. Los precios del crudo presentan una disminución cercana al 2%, situándose en su punto mínimo de este periodo, debido a que las preocupaciones por posibles interrupciones en el suministro disminuyen tras los avances reportados por Qatar en las conversaciones sobre el estrecho de Ormuz.