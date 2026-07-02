Del aluminio a los autos: los productos que podrían encarecerse en México por el T-MEC

Las posibles afectaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían tener consecuencias en los precios de diversos productos que se comercializan en el país.

Desde alimentos hasta vehículos manufacturados, algunos bienes podrían registrar incrementos debido a cambios en las condiciones del intercambio comercial entre las tres naciones.

¿Qué productos podrían encarecerse en México por impacto del TMEC?

Las autoridades señalan que los sectores más sensibles a cambios en las reglas comerciales y en las condiciones del acuerdo son aquellos con alta integración regional en América del Norte, donde cualquier ajuste en costos de producción o comercio podría tener efectos en la cadena de valor.



Automoviles

Autopartes

Productos de acero

Productos de aluminio

Estos sectores destacan porque dependen en gran medida de cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que modificaciones en reglas de origen, aranceles o condiciones comerciales dentro del T-MEC podrían impactar sus costos de producción y, potencialmente, su precio final.

¿Qué está pasando con el T-MEC?

En la revisión, Estados Unidos decició no renover la vigencia del tratado en su forma actual. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, mencionó que esto permitirá continuar con las negociaciones para discutir posibles modificaciones al cuerdo.

Sin embargo, el funcionario señaló que la Unión Americana buscará establecer nuevas reglas comerciales, además de señalar déficits en ambos países. Pese a ello, el propio gobierno estadounidense confirmó que el tratado seguirá en vigor.

El tratado contempla un mecanismo que permite a cualquiera de los tres países, México, Estados Unidos o Canadá, retirarse del T-MEC, siempre y cuando notifique formalmente su salida con al menos seis meses de anticipación.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha informado el inicio de este procedimiento, por lo que el acuerdo continúa vigente conforme a lo establecido en sus propias disposiciones.