¡Qué no te corten la línea! Celulares que deben hacer el registro antes de diciembre 2026

Nuevamente inicia la cuenta regresiva. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones otorgó una prórroga para el registro de celulares en México, dando una nueva fecha para que las y los usuarios se den de alta, pero ¿qué líneas telefónicas deben hacerlo en diciembre 2026?

El objetivo de esta medida, es que cada número telefónico deba estar a nombre de una personas, evitando delitos como fraude y extorsión.

¿A quiénes les toca hacer el registro de celulares en diciembre 2026?

¡Anótala en el calendario! Las líneas que aún no se han registrado contarán con una fecha asignada conforme al último dígito del número telefónico; te compartimos la lista de celulares que deben darse de alta en el último mes del año.

El calendario de registro muestra que los teléfonos que deben darse de alta en diciembre 2026 son aquellos que terminen con los dígitos: 8 y 9.



Números que terminen en 8 - 15 de diciembre 2026

Números que terminen en 9 - 31 de diciembre 2026

¿Qué celulares deben registrarse en diciembre 2026?|GOBIERNO DE MÉXICO

¿Qué pasa si no registró mi celular antes de la fecha límite?

Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas.

A pesar de la suspensión del servicio, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

Para recuperar tu línea, se tendrá que registrar el número de celular, una vez dado de alta, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios como llamadas, mensajes y datos móviles.

Requisitos para hacer el registro de tu celular en diciembre 2026

Para realizar el registro del celular en México, debes contar con los siguientes requisitos clave:



Identificación oficial vigente; puede ser INE o pasaporte.

La Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio; este dependerá de algunos operadores.

Calendario de registro de celulares: Fechas por digito

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial de registro de celulares en México, el cual se establece entre agosto y diciembre 2026 y se basan en el último digito de cada número telefónico.

AGOSTO:



0 - 15 de agosto

1 - 31 de agosto

SEPTIEMBRE:



2 - 15 de septiembre

3 - 30 de septiembre

OCTUBRE:



4 -15 de octubre

5 - 31 de octubre

NOVIEMBRE:



6 - 15 de noviembre

7 - 30 de noviembre

DICIEMBRE:

