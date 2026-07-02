“Pone a México en una desventaja": Así afectaría al sector automotriz la no renovación del T-MEC

El presidente de la American Society, Larry Rubin, aseguró que una revisión anual del Tratado comercial ente México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el T-MEC, no es lo adecuado ni tampoco genera incertidumbre.

El pasado 1 de julio 2026, el gobierno de EU decidió no renovar el acuerdo del T-MEC, después de mantenerlo vigente por aproximadamente 5 años.

Advierten riesgos para el mercado automotor en México ate cambios del T-MEC

Ante la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el titular de la American Society, aseguró que la decisión de no renovar el T-MEC pone a México en un panorama más complicado, en comparación a otros países que comercian con el país del norte, en la industria automotriz.

"Inglaterra, Japón y Corea del Sur (...) Evidentemente pone a México en una desventaja contra estos tres mercados en este sector en particular", declaró Larry Rubin, presidente de American Society.

Recordemos que México es considerado el principal socio comercial y proveedor de Estados Unidos en el sector automotriz.

Por otro lado, al preguntarle por la red de huachicol fiscal sancionada por el departamento del Tesoro, aseguró que son grupos delictivos que se deben combatir, “son grupos criminales que incursionan en otros negocios, como se ve en el huachicol”, y tienen influencia en México y Estados Unidos.

El presidente de la American Society, @lrubin, aseguró que una revisión anual del TMEC no es lo adecuado ni tampoco genera certidumbre.



Enfatizó que, pone a #México en una situación más complicado que otros países que comercian con EU, cuando es su socio comercial.



Sobre la red… pic.twitter.com/2kLKJm2wNi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

¿Qué productos podrían subir de precio en México por el impacto del TMEC?

Los sectores que podrían impactar por los cambios del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), son lo siguientes:



Automóviles

Autopartes

Productos de acero

Productos de aluminio

Estos sectores destacan porque dependen en gran medida de cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que modificaciones en reglas de origen, aranceles o condiciones comerciales dentro del T-MEC podrían impactar sus costos de producción y, potencialmente, su precio final.

Marcelo Ebrard detalla panorama legal tras conversación clave con autoridades de EU y Canadá

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ofreció un mensaje para detallar el panorama legal y calmar los mercados, confirmando que sostuvo una conversación con Jameson Green de la USTR de EE. UU., así como con las delegaciones de Canadá y México.