Xi Jinping manda un mensaje a las mujeres previo a la celebración del Día de la Mujer

El presidente chino, Xi Jinping, se ha sumado a los asesores nacionales en una reunión conjunta durante la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, tomó parte en debates con asesores políticos del Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores de China, la Sociedad Jiusan y miembros de los sectores de la medicina, la salud, el bienestar y la seguridad social.

Presidente de China envía felicitaciones a las mujeres

Antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Xi ha transmitido un mensaje a las mujeres del país de todos los grupos étnicos y de todos los ámbitos de la sociedad.

“En nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, me gustaría enviar un mensaje de felicitación a todas las diputadas, miembros y personal femenino que asisten a las Dos Sesiones. También me gustaría hacerles llegar mis mejores deseos a las mujeres de todos los grupos étnicos y sectores a lo largo y ancho del país, así como a nuestras compatriotas de la RAE de Hong Kong y la RAE de Macao, la región de Taiwan y las chinas de ultramar”, dijo Xi Jinping.

Xi jinping manda felicitaciones por el Día de la Mujer|CGTN

Un total de 6 asesores políticos hablaron en la reunión. Compartieron propuestas de mejora de la atención primaria, avances innovadores en investigación de medicamentos, refuerzo en ciencia de materiales, tratamiento de enfermedades de altura y promoción de servicios caritativos. Tras escuchar sus propuestas, Xi Jinping ofreció un importante discurso. En él destacó que como un gran país comunista con una población enorme y notables vacíos entre las áreas urbanas y rurales, los esfuerzos de China por construir un país saludable encuentran sus raíces en las condiciones nacionales y siguen senda de desarrollo sanitario acorde con sus realidades.

Mientras las políticas deben de ser ajustadas a las circunstancias cambiantes, el mandatario chino subrayó que la dirección general de la estrategia sanitaria del país debe permanecer clara y consistente. Describió la iniciativa China Saludable como un proyecto sistemático, el presidente chino afirmó que el país debe focalizarse en las prioridades clave mientras las necesidades en materia de salud del pueblo continúan creciendo y diversificándose.