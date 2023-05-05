En los últimos años se ha registrado un aumento en casos de cáncer de garganta, causado por el Virus del Papiloma Humano (VPH), incluso se ha vuelto más común que el de cuello uterino, por lo que ha surgido la duda si el sexo oral podría ser la causa de esta enfermedad.

De acuerdo con el reportaje hecho por la BBC, el cáncer de garganta aumentó en casi todo occidente, pero principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. En España, se encuentra entre los 10 tipos de cáncer más diagnosticados.

Mientras que en Centroamérica y Sudamérica el problema está agravando tanto que se prevé que para el 2030 las muertes por cáncer oral aumenten en un 17.2 por ciento.

¿Por qué el sexo oral puede provocar cáncer de garganta?

Según la investigación, la principal causa del cáncer de garganta es el Virus del Papiloma Humano, el cual se contagia por vía sexual, por lo que el número de parejas sexuales a lo largo de la vida es un factor de riesgo para contagiarse y desarrollar la enfermedad.

La BBC indicó que las personas con seis o más parejas sexuales tienen un 8.5 por ciento más de probabilidades de desarrollar cáncer de orofaringe, comparado con las que no practican el sexo oral.

Cabe destacar que la mayoría de las personas que contraen VPH son capaces de eliminar el virus por completo y solo una minoría mantienen la infección que incluso puede agravar, aunque no está claro de qué depende esto.

En las personas que no pueden eliminar el VPH de su sistema, éste comienza a replicarse continuamente y se integra en su ADN, provocando que algunas de sus células se vuelvan cancerígenas.

¿Cuántas personas practican sexo oral?

El estudio de la BBC arrojó que el sexo oral está muy extendido en el mundo, muchas parejas lo practican; se estima que el 80 por ciento de los adultos lo han hecho alguna vez en la vida.

Sin embargo, no quiere decir que el 80 por ciento de la población padezca cáncer de garganta, por fortuna solo una pequeña parte de ellos desarrolló la infección en su estado más grave.

¿Cómo prevenir el cáncer de garganta contagiado por sexo oral?

Actualmente existen vacunas contra el VPH, aunque su uso es para prevenir el cáncer intrauterino, también puede ser eficaz para prevenir el cáncer de garganta, ya que evita que se desarrolle el Virus del Papiloma Humano.

Aunque la vacuna está especificada para niñas y mujeres, los hombres también pueden estar protegidos gracias a la “inmunidad de grupo”. Aunque utilizar condones sigue siendo, la principal medida de protección.