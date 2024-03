¿Programas sociales podrían tener fines electorales?

¡Ya está cerca! Las elecciones más grandes en la historia de México están a la vuelta de la esquina, por esta razón hay distintas áreas que están bajo observación, uno de ellos, los programas sociales, que contrario a lo que parece oculta algo muy importante para los grupos políticos, principalmente en esta época.

Recientemente, el grupo opositor de México acusó un supuesto modus operandi con fines electorales en el que, dicen, están metidos funcionarios de varios niveles.

“Presionan, condicionan y amenazan a los beneficiarios por varias vías, como en este video grabado en la sierra de Hidalgo en una reunión de programas del bienestar”

Una de las preocupaciones que argumentan es que no pueden forzar a las personas a elegir determinado partido a través del apoyo de programas sociales; un ejemplo es que si no gana cierta candidata no van a seguir las ayudas.

“Cuando la gente requiere un dinero es muy importante entregarse, es una cuestión humanitaria, a nosotros lo que nos preocupa es que se fuerce a las personas, que amenacen a los adultos de la tercera edad, que si no votan por morena van a perder su programa social o que dejen, de repente, entrever que si no gana cierta candidata, la de ellos, pues ya no van a seguir las cosas”, detallaron.

¿Cuánto gastan los partidos políticos en programas sociales?

De acuerdo con lo dicho, los partidos políticos se gastan hasta 20 mil millones de pesos en programas sociales, que en muchas ocasiones llegan directamente a tu pareja. Entre los grupos afectados están:



Adultos mayores

Estudiantes

Campesinos

“Hay 20 mil millones de pesos que se gastan en personas que están repartiendo los programas, cuando los programas te llegan directamente a tu tarjeta”, subrayan.

Para cerrar, en este año electoral se prevé que el presupuesto de los programas de bienestar social alcance un aumento del 40 por ciento, lo que se traduce en una apuesta grande por los programas sociales.