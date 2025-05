La farsa electoral: ¿Sabemos realmente qué cargos elegimos y qué hacen?

¿Qué van a elegir? Y digo van, porque yo no, yo zafo, yo no voy a votar en esa farsa. Y cuando pregunto qué van a elegir, volteo a ver cargos y funciones. Hoy no hablaré de los candidatos, del narco o del corrupto. Hoy me quedo con los cargos que ocuparán ese narco o ese corrupto.

¿Qué tanto se va a elegir en la elección judicial?

Van las preguntas, ejercicio de honestidad:

¿Qué sabes de las siguientes funciones? De abajo para arriba: ¿Qué hace un juez de distrito? ¿A qué se dedica un magistrado de circuito? ¿Cuáles son las funciones de un magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué es el tribunal de disciplina judicial? ¿Qué pitos toca un magistrado de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

Son de esos cargos tan largos que no caben ni en la tarjeta de presentación. Va de nuevo: Magistrado de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora chínguense esta: En la boleta electoral de esa farsa también aparece el Magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conste: el otro era Regional, este es “Superior”. Dios mío, paren esta masacre.

Terminamos con el cargo más deseado: Ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Va de nuevo la pregunta por si se les olvidó después de la larga lista de cargos: ¿Ustedes saben a qué se dedica, qué hace cada uno de ellos? ¿No saben? No se preocupen, ni ellos saben.

Falta de información y desconfianza marcan la elección judicial en el socorrido Mercado Argentina

En el tradicional Mercado Argentina, un lugar conocido por su bullicio y la energía de sus comerciantes, la elección judicial que se celebrará este domingo ha pasado casi desapercibida. A diferencia de campañas pasadas donde los candidatos y sus equipos bailaban y animaban a los votantes, esta vez el ambiente es de silencio, desinformación y desconfianza.

Comerciantes y clientes del mercado apenas saben que habrá comicios judiciales, y lo que predomina es la incertidumbre. Muchos expresan no entender las boletas ni conocer a los candidatos, lo que genera un sentimiento de votar “a ciegas” o “al azar”. Una de las voces más claras es la de una señora que comenta:

“No sabemos, no sabemos todas esas boletas en las cuales no se nos ha explicado... ¿No sabe ni cómo va a votar?... No... ¿Va a ir?.... Pues es votar al azar, sin conocerlos... No lo sé... Sé que tengo un derecho de ir a votar, pero ¿por quién voy a votar?... ¿A ciegas?...”.

Este sentimiento de desconcierto refleja un problema mayor: la falta de campañas informativas claras y accesibles que permitan a la población comprender la importancia y el contenido de esta elección.

En un recorrido por el mercado, solo un candidato reparte propaganda, pero la recepción es fría y escéptica. Un comerciante comenta:

“Le digo ay qué guapo… es la verdad… candidato: mire la intención de que yo esté por acá dejando este volantito que me conozcan... yo ahorita, soy juez penal… Señora: puro cuento, nada más prometen y no cumplen...”.

La falta de presencia activa y de propuestas concretas contribuye a que los votantes no se sientan motivados a participar.