Anótenme como número uno en la lista de miserables... Sí, yo sí considero que lo que ocurrió en Veracruz con la maestra Irma, es un verdadero escándalo...

A ustedes en casita, ¿no les parece que es un escándalo que una mujer, trabajadora, que tiene que manejar un taxi para completar la papa porque su pensión de 40 años como maestra de primaria no le alcanza para vivir, sea secuestrada por la mafia veracruzana?

Llevada a un escondite, obligada a arrodillarse por 12 sicarios que le apuntan con fusiles, maltratada física, psicológica y emocionalmente. Una mujer muerta de miedo, de pánico, de estrés extremo, y que el corazón no le resiste... ¿No es un escándalo?

Rocío Nahle califica de “miserable” la indignación por el asesinato de maestra Irma

Les guste o no, Gobernadora, es un escándalo lo que sucedió en su Estado. Como es un escándalo, el nivel de extorsión contra la gente trabajadora, como la maestra Irma. Les guste o no, Gobernadora, cualquier persona allá en Veracruz y en cualquier rincón del país desearía salir de casa, ir a trabajar y regresar. Todo eso con la seguridad de que no tiene que pagarle a nadie, a ningún cabrón extorsionador, para que no solo no le quite el dinero, sino para que no le quite la vida.

Irma Hernández Cruz no se infartó en su casa; el pavor que vivió al ser secuestrada, obligada a grabar un mensaje, arrodillada, con 12 hombres apuntándole con sus armas, derivó en su muerte.



Diluirlo es deleznable.

La falta de respeto e insensibilidad de Rocío Nahle, es peor. pic.twitter.com/dCLJr63Uqk — Enea Salgado (@Enea_Salgado) July 28, 2025

Sí, efectivamente Gobernadora, hay una familia que está de luto. A esa familia tenemos que abrazarla porque esa familia puede ser en cualquier momento la de cualquiera de los 130 millones de mexicanos que vivimos muertos de miedo, que a cada paso que damos en este violento México, se nos para el corazón...

¡Escándalo, Gobernadora! Póngame en su lista como el número uno de los miserables.