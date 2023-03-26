Ricardo Mejía se registra como candidato del PT por gubernatura de Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja, se registró como candidato del Partido del Trabajo (PT) por la gubernatura de Coahuila a contender en las próximas elecciones 2023. Acompañado de su esposa, militantes y simpatizantes, el exsubsecretario de Seguridad, entregó la documentación necesaria ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para participar dentro de los comicios que se llevaran a cabo el 4 de junio.

Al registro de Ricardo Mejía como candidato del PT también acudió la exdiputada federal y ex dirigente estatal de Morena, Miroslava Sánchez, así como la presidenta del Consejo Político de Morena en Coahuila, Yamilet Mtanous y otros morenistas.

“Confiamos que este proceso electoral sea un proceso limpio, equitativo, apegado a la Constitución y a derecho”, dijo Ricardo Mejía al registrarse como candidato del PT por Coahuila.

Una vez finalizado el registro, el aspirante por la gubernatura de Coahuila ofreció una conferencia ante medios de comunicación.

¿Quién es Ricardo Mejía, aspirante a la gubernatura de Coahuila?

Ricardo Mejía se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció al cargo para contender por la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023. Anteriormente, se encontraba al frente de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El ahora candidato del PT es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó los diplomados en “política gubernamental” impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública y en “análisis político estratégico” por la Universidad Iberoamericana en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid.

También se desempeñó como diputado federal y local, en Coahuila y Guerrero, como integrante del PAN, periodo en el que presidió la Comisión de Seguridad Pública y la del “Caso Ayotzinapa”.

Dentro de su trayectoria administrativa, Ricardo Mejía ha mantenido amplia experiencia en áreas de seguridad ciudadana, Derechos Humanos, así como el combate a la corrupción en puestos, como:



Asesor del coordinador general de Protección Civil

Secretario técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres en la Secretaría de Gobernación

Representante de participación social

Secretario auxiliar del director general de participación social y orientación legal en la Procuraduría General de la República

Coordinador de análisis y prospectiva en el Gobierno de Coahuila

¿En qué estados habrá elecciones este 2023?

El próximo 4 de junio más de 14 millones de personas participará en las elecciones 2023, en donde, se renovarán gubernaturas en al menos dos estados:



Estado de México: los electores podrán votar por la gubernatura, que actualmente es ocupada por el mandatario Alfredo Del Mazo Maza, quien llegó al cargo con el PRI.

Coahuila: en esta entidad, además de gobernador, también se renovará el Congreso local, por lo que 16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Popular (RP), conocidas como plurinominales, para dar un total de 25 legisladores locales.

El proceso rumbo a las elecciones 2023 inició entre el próximo 1 y 7 de enero, donde los aspirantes comenzaron a dar anunciar sus aspiraciones políticas, para posteriormente realizar el debido registro ante el INE, como es el caso de Ricardo Mejía.