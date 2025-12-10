PRI acusa que los libros de AMLO buscan tapar el fracaso del gobierno frente a EU

El reparto de miles de ejemplares del nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a detonar un conflicto político en el Senado; mientras Morena intentó presentar el gesto como un “detalle navideño”, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que no lo aceptarían ni regalado.

PRI acusa ausencia de estrategia frente a presiones comerciales de Donald Trump

Para la oposición, el obsequio no solo es una maniobra propagandística, sino un intento burdo de distraer la atención de lo que consideran uno de los momentos más delicados en la relación entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con senadores priistas, el gobierno de Morena carece de una estrategia seria para enfrentar las presiones comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos.

A decir del tricolor, el país se encuentra sin protección, sin negociaciones claras y sometido a los vaivenes políticos del republicano, lo que —advierten— podría golpear severamente a la economía nacional.

PRI reacciona a "regalos" de libros de AMLO en el Senado

La postura del PRI no se quedó en el terreno comercial. Legisladores del partido arremetieron también contra el contenido del libro Grandeza, asegurando que si López Obrador quisiera hablar realmente de su gobierno, tendría material suficiente “para dos tomos, pero sobre corrupción, no sobre logros”.

Recordaron temas que, según ellos, el expresidente jamás transparentó:



Huachicol fiscal,

Tolerancia al tráfico de fentanilo,

Violencia histórica registrada durante su administración,

Señalamientos de corrupción.

Para el PRI, el expresidente debería explicar esos temas antes de repartir libros disfrazado de Santa Claus.

Morena reparte miles de ejemplares del libro de AMLO y se deslinda de gasto público

La polémica inició cuando se confirmó que legisladores de Morena recibieron cajas completas del libro, cada una acompañada de una tarjeta firmada por el senador Adán Augusto López Hernández.

Ante las acusaciones de uso indebido de recursos públicos, el morenista afirmó que los ejemplares fueron adquiridos con su propio dinero, y que estima haber comprado “unos 10 mil libros” para regalarlos a compañeros y colaboradores.

“En México regalan pierna o pavo. Yo regalo libros”, declaró.

Sin embargo, la explicación no convenció a la oposición, que calificó el gesto como un “acto propagandístico disfrazado de generosidad” en plena discusión nacional sobre inseguridad, economía y crisis diplomáticas.

PRI exige renuncia en Michoacán y acusa descomposición institucional

Como parte de su posicionamiento, el partido exigió la renuncia del gobernador de Michoacán, argumentando que la entidad vive un deterioro profundo y múltiples señalamientos que —aseguran— Morena se niega a investigar.

