Senado en espera: Aún no llega propuesta formal para que Gertz Manero sea embajador

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, informó que la Cámara alta aún no recibe la propuesta formal del Ejecutivo para nombrar a Alejandro Gertz Manero como embajador de México , pese a que el exfiscal aseguró haber sido ya considerado por la presidenta Claudia Sheinbaum para un cargo diplomático.

Polémica tras la renuncia de Gertz Manero frente a la FGR

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre, Gertz Manero notificó al Senado su decisión de dejar la Fiscalía General de la República (FGR) mediante una carta . En ella, afirmó renunciar porque había sido propuesto como embajador ante “un país amigo”, nombramiento que —según escribió— “se está tramitando en este momento”.

La salida del fiscal provocó fuertes críticas de la oposición, que interpretó el movimiento como una presión política desde la mayoría de Morena para removerlo sin un proceso abierto de evaluación de su gestión.

Senado a la espera de propuesta formal para embajada de Gertz Manero

Al respecto, López Hernández explicó este miércoles a los medios de comunicación que el Senado no puede actuar sin el trámite diplomático correspondiente, el cual inicia forzosamente con el beneplácito del país de destino.

"Estamos, en todo caso, esperando en algún momento que pueda llegar una propuesta del Ejecutivo. Yo no sé si sea ahora, si sea el próximo año, porque, como bien dijo la Presidenta, para proponer al Senado la ratificación de alguien del cuerpo diplomático, en este caso de un embajador o de una embajadora, tiene que haber primero el beneplácito del país al cual se le irá a proponer", detalló el legislador. El senador morenista abundó sobre el procedimiento:

"Entonces esto se hace que a través de la Cancillería se envía un documento al Ministerio de Asuntos Exteriores del país al cual se pretende designar a alguien y ellos tienen un determinado plazo para responder si es afirmativo o si es negativo. Y una vez que eso se da, pues ya inicia el procedimiento de designación", concluyó.