Tendencias de votación serán compartidas la misma noche de elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el mismo día de las elecciones 2023 se darán a conocer las tendencias de votación de las gubernaturas de Estado de México (Edomex) y Coahuila, esto se compartirá en la noche del mismo domingo 4 de junio.

Cabe destacar que las tendencias de votación se dará a conocer mediante el conteo rápido, un ejercicio científico, riguroso, preciso y de alta calidad, según el INE, el mismo domingo 4 de junio. Esto para que la ciudadanía pueda saber las preferencias para el cargo de gubernatura de Edomex y Coahuila.

La consejera del INE, Carla Humphrey, indicó que a partir de una muestra de 450 casillas electorales en Coahuila y de 750 en el Edomex, se probó el funcionamiento operativo de campo del sistema de los conteos rápidos.

INE aprueba el Programa de Reseccionamiento 2023

Por otro lado, el INE aprobó el Programa de Reseccionamiento 2023, cuyos resultados serán incorporados al Marco Geográfico Electoral para su aplicación en el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y procesos concurrentes, se trata de 189 secciones electorales ubicadas en 28 de los 32 estados.

De acuerdo con la consejera Humphrey, el reseccionamiento permitirá garantizar la correcta asignación de cada ciudadano y ciudadana a la sección electoral que corresponda a su domicilio, previendo el crecimiento de la población y su impacto.

¿Cómo se hace el conteo rápido en las elecciones 2023?

El conteo rápido comienza desde que el personal del INE se presenta a las 18:00 horas, tiempo en que se clausuran las casillas, en el sitio donde fue seleccionada y copia los resultados de la votación. Posteriormente, el personal reportará la información de la votación y el operador de cómputo captura los datos en el sistema informático y la transmite donde se encuentran aquellos que integran el comité.

Los resultados del conteo rápido que se dará en las elecciones 2023, son con intervalos, es decir, se establece un número mínimo y uno máximo que son los rangos de posibles valores donde se tiene la probabilidad de que el resultado del conteo de los votos este dentro de este mismo.