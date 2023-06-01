¡Así puedes saber la sección de tu credencial para votar!

Rumbo a las elecciones 2023, en Estado de México (Edomex) y Coahuila, es importante saber cómo ubicar la casilla, ante esto conocer la sección que dicta la credencial para votar es crucial para participar en los comicios; conoce cómo.

La credencial para votar es una de las identificaciones más valiosas para los ciudadanos en México, es expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y es necesaria para el momento de emitir el voto; en este caso, para elegir al siguiente gobernador y gobernadora.

En el modelo actual de la tarjeta, existen diversos elementos fundamentales que hacen que el INE o credencial para votar sea única, como la tinta en la que está hecha o los diseños que tiene.

¿Cómo ubicar mi sección en la credencial para votar?

Para conocer cuál es la sección indicada en la credencial para votar y participar en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, es necesario situarnos en la parte inferior derecha, ahí se mostrará la leyenda "sección" seguido de una serie de cuatro números.

Para ubicar la casilla que te corresponde para votar, será necesario saber estos cuatro números e introducirlos en la página oficial de ubica tu casilla.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar?

Para ubicar en qué casilla para votar te corresponde, se pueden seguir tres sencillos pasos:



Ubicar tu sección en la credencial para votar la cual corresponde de cuatro números.

Ir a la página de ubica tu casilla

El resultado arrojará la casilla que te corresponde para emitir el voto el próximo domingo 4 de junio.

¿Se puede llevar tu propia pluma o plumón para votar?

Es común que para realizar el voto en las elecciones en cada casilla haya crayones; sin embargo, algunas personas optan por llevar su propia pluma o plumón para evitar que se pueda incurrir a un delito electoral como es fraude, ante esto, el INE señaló que las personas podrán llevarlo si así lo prefieren.

Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio, cuando más de 15 millones en Edomex y 2.4 millones en Coahuila salgan a votar.