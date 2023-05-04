¿Cuáles son las diferencias entre PREP y conteo rápido?

Rumbo a las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio, es importante conocer cuáles son las diferencias entre el PREP, conteo rápido y encuestas de salida, pues de esta manera se dará a conocer cómo va cada candidato y candidata a la gubernatura. El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la próxima jornada democrática, se estima que participen 15 millones 31 mil 650 personas en ambas entidades, y para dar a conocer los resultados se tienen los distintos sistemas: PREP, conteo rápido.

¿Qué es el conteo rápido en las elecciones?

De acuerdo con el INE, el conteo rápido es un ejercicio estadístico, el cual permite calcular con mayor precisión y confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados la misma noche de la elección y comunicar los resultados a la ciudadanía, con esto se permite conocer con mayor rapidez a tan solo pocas horas de finalizada la votación, cómo serán los resultados al término del conteo de los votos. Para realizar este ejercicio se eligen algunas casillas aleatoriamente y con los resultados de las casillas comienzan las estimaciones.

Todas las casillas instaladas el día de la jornada electoral tienen la posibilidad de ser seleccionadas, el número de casillas se determinan previamente de acuerdo a un protocolo de selección específico y las casillas abarcan todo el territorio nacional.

¿Qué es el PREP?

El PREP es un sistema que provee los resultados de las elecciones 2023, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT). Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad.

Es importante destacar que el PREP no cuenta los votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los resultados del PREP son preliminares y tienen un carácter informativo, por lo que no son definitivos ni tienen efectos jurídicos.

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¿Qué son las encuestas de salida en elecciones?

Es la encuesta que se realizan a diferentes casas el día de la jornada electoral al pie de la casilla, esta encuesta se aplica inmediatamente a la ciudadanía después de haber emitido su voto, con el objetivo de recabar información de las y los electores sobre quienes votaron.

Estas encuestas se hacen por parte de casas encuestadoras con fines estadísticos, es relevante recalcar que el INE no hace ninguna encuesta de salida. Cuando se trate de encuestas de salida o conteos rápidos sobre elecciones federales y concurrentes, se debe entregar copia del estudio completo que respalda la información publicada, al Secretario Ejecutivo del Instituto y de Los Organismos Públicos Locales (OPL) que corresponda.

El PREP y el conteo rápido son operados por autoridades locales y no tienen efectos legales, son resultados preliminares y sobre la tendencia de la votación.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:



Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: