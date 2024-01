Elecciones 2024 en México: Esta es la diferencia entre abstencionismo y el voto nulo

Rumbo a las elecciones 2024, las cuales serán las más grandes de la historia del país, es importante conocer qué pasa si la gente decide no votar el día de la jornada electoral, además de qué implica anular el voto en la boleta electoral.

¿Qué pasa si no voy a votar en las elecciones?

Existe una creencia entre la población de que puede haber una sanción por parte de las autoridades electorales en caso de que se decida no participar en la jornada electoral; sin embargo, no hay ninguna ley que lo dicte.

La no emisión de voto no es considerada como una falta. Por otro lado, el voto es un derecho y una obligación ciudadana, por lo cual, es importante emitir el voto en las elecciones federales y locales, incluso si no se está de acuerdo con las ideas que presentan los candidatos, pues incluso el voto nulo es considerado como un derecho al sufragio y la libertad de expresión de los electores.

¿Qué pasa si anulo mi voto?

Un voto nulo es aquel expresado por un elector en una boleta sin que hubiera marcado ningún recuadro o vote al mismo tiempo por partidos que no estén en coalición. Este tipo de votación no perjudica ni beneficia a nadie, según la ley electoral.

Por otro lado, se estaría rechazando el derecho de todos los mexicanos al votar, además de que sería un gasto inútil del órgano electoral, destinado por parte del gobierno Federal, para recursos que no se estaría utilizando.

¿Cómo votar correctamente para evitar que se anule el voto?

Para votar y evitar que se anule el voto, se deberá marcar únicamente un recuadro que contiene el emblema y el nombre de quien se decida.

Estas son las marcaciones que están consideradas como un voto válido: