Elena Poniatowska llama a escuchar las voces silenciadas durante el sexenio de AMLO

Desde el Senado de la República , la escritora Elena Poniatowska Amor lanzó un mensaje contundente sobre el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, señalando que su protagonismo silenció a sectores que urgían ser escuchados.

Durante la develación de la placa que nombra la sala de comparecencias en su honor, la autora de La Noche de Tlatelolco aprovechó su intervención para pedir una revisión a los excesos del poder discursivo ejercidos en los últimos años.

Elena Poniatowska critica monopolio del micrófono en sexenio de AMLO

Poniatowska, quien históricamente ha sido cercana a la izquierda mexicana, no dudó en señalar el "monopolio del micrófono" que caracterizó al expresidente. Consideró que el liderazgo de López Obrador concentró tanto la palabra pública que relegó a la invisibilidad a grupos vulnerables.

"Yo no soy política, (pero) yo creo que el presidente López Obrador tuvo siempre la costumbre de tomar la palabra y a veces creo que hubiera sido bueno que se oyeran las voces de las mujeres, incluso de los niños y de muchos mexicanos que tienen cosas que decir y que finalmente no hemos podido oír", sentenció la escritora.

Su comentario resonó fuerte entre los legisladores, interpretándose como un llamado urgente a cambiar la dinámica de "una sola voz" que marcó la vida pública en el sexenio anterior.

Poniatowska urge a la presidenta Sheinbaum priorizar la educación

Mirando hacia el futuro, Poniatowska también envió un mensaje al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Urgió a la nueva administración a colocar la educación como el eje central de la política pública, por encima de otras prioridades.

"Si nosotros tenemos educación, nosotros nos salvamos. La educación salva… además de claro los alimentos, están los alimentos espirituales", reflexionó. El homenaje en la Cámara Alta concluyó con la oficialización del nombre "Sala Elena Poniatowska Amor", pero el evento quedará marcado por la petición de la periodista: abrir el volumen a las voces que fueron apagadas por el ruido del poder presidencial.