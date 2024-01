¡No te quedes fuera! Esta es la fecha límite para tramitar tu INE antes de elecciones 2024 en Morelos

Las elecciones 2024 en Morelos están más cerca que nunca, por lo que miles de personas ya se están preparando para participar en uno de los eventos políticos más grandes de México, pero ¿Qué pasa si no tengo mi INE?

¡Atención! Si extraviaste tu credencial de elector o simplemente aún no la has tramitado, recuerda que no podrás participar en las próximas elecciones 2024 en Morelos.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la credencial de elector en Morelos?

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la fecha límite para tramitar la credencial de elector por primera vez será hasta el próximo lunes 22 de enero 2024 en Morelos y otras parte del país.

Las y los mexicanos de 17 que cumplen la mayoría de edad entre el 1 de septiembre 2023 y el 2 de junio 2024 también podrán tramitar su credencial de elector.

Por otro lado, las personas que hayan extraviados su credencial de elector tendrán hasta el 8 de febrero 2024 para poder tramitarla; para solicitar una reimpresión se tiene hasta el 20 de mayo 2024.

👉 Si ya cumpliste 18 años, tramita tu #CredencialParaVotar de forma rápida y sencilla. No te quedes fuera, participa en las #Elecciones2024MX. pic.twitter.com/urmKgA38MY — INE MORELOS (@IneMorelos) January 12, 2024

¿Cómo tramitar mi credencial de elector por primera vez en Morelos?

¿Es tu primera vez? Para tramitar tu credencial de elector por primera vez debes agendar una cita en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero ¿Cómo puedo sacarla?



En línea : Ingresa a la página oficial del INE

: Ingresa a la Comunícate al siguiente número 80 04 33 20 00

Recuerda que el Instituto Nacional Electoral (INE) extendió el horario de algunos módulos, esto para facilitar el tramite de las credenciales de elector; los horarios son de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noches, mientras que los fines de semana abarcan de 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

⚠️ATENCIÓN⚠️

Cinco módulos -fijos- del Instituto Nacional Electoral en Morelos brindarán servicio a la ciudadanía los domingos, 14 y 21 de enero de 2024, con la finalidad de garantizar los derechos políticos electorales de las y los morelenses en el contexto del Proceso Electoral pic.twitter.com/laLYkAJxIn — INE MORELOS (@IneMorelos) January 12, 2024

¿Cuándo son las próximas elecciones 2024 en Morelos?

¡Que no se te pase! Recuerda que el 2 de junio de 2024 se realizarán las elecciones y millones de mexicanos saldrán a las urnas a votar por distintos cargos como presidente de la República, senadurías, gubernaturas (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán) y diputaciones locales (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca).