No hay pretexto: Módulos para tramitar tu INE los sábados en Chiapas

El camino hacia las elecciones 2024 ya comenzó para varios estados de la república, incluido Chiapas, y quienes estén en posibilidad de votar deberán tener su identificación actualizada para poder ejercer su derecho.

El estado de Chiapas se prepara para las elecciones de 2024, en las que se elegirán nuevos gobernantes, diputados y presidentes municipales. Los aspirantes a estos cargos deben tomar en cuenta los plazos para campañas y precampañas, que comienzan en enero del próximo año.

Hasta el momento, varios aspirantes han manifestado su interés por la gubernatura de Chiapas, entre ellos miembros del partido Morena, que actualmente gobierna el estado.

📅Aquí te presentamos las fechas más relevantes del Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2024 #PELO2024. ⤵️ pic.twitter.com/R1AtOWnKkr — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) October 16, 2023

¿Dónde puedo tramitar mi INE los sábados en Chiapas?

Para muchos es complicado poder tramitar su credencial de elector para las próximas elecciones 2024, durante la semana, esto por distintas razones como el trabajo o incluso para los estudiantes universitarios, si eres uno de ellos la siguiente información te interesa.

El Instituto Nacional Electoral en Chiapas anunció que los ciudadanos pueden acudir a sus distintos módulos en sábado para aquellos que tienen problema entre semana, solo tienes que seguir estos pasos:

No hay pretexto para no ir por el trámite pendiente de tu #CredencialParaVotar 🙃😅

Hoy sábado, estos módulos de atención ciudadana del #INEChiapas laboran de 9 a 16 hrs. 👇#MiINENosUne#SomosINEChiapas pic.twitter.com/kSdfXzKXTf — INE Chiapas (@INE_Chiapas) December 9, 2023

No olvides que las personas que tramitaron su credencial de elector durante 2022 y aún no la han recogido, tienen hasta el 1 de marzo de 2024 para hacerlo. Si no lo hacen, su credencial será cancelada y no podrán votar en las elecciones de 2024.