“Jugaba a ser sacerdote”: hermano del Papa León XIV revela cómo fue su niñez en Chicago

Parece que la vida tenía un propósito para Robert Francis Prevost Martínez. Aquel hombre nacido en Chicago, se convertiría en el primer Papa estadunidense, al menos, eso creyó un vecino; la profecía se hizo realidad y ahora es el Papa León XIV tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco.

En una entrevista con ABC NEWS, su hermano mayor, John Prevost, contó que cuando Robert se encontraba en primer grado, un vecino le dijo que sería el primer Papa originario de ese país.

Así fue la niñez del Papa León XIV en Chicago

El pontífice de 69 años de edad es el menor de tres hermanos con los que creció en el pueblo de Dolton, al sur de Chicago. De acuerdo con su hermano, Robert Prevost soñaba con ser sacerdote.

Entrevistado afuera de su casa en Illinois, John Prevost, comentó que su hermano, ahora Papa León XIV, “jugaba a ser sacerdote” y usaba una tabla para planchar como altar.

Robert Prevost es aficionado al equipo de béisbol estadunidense White Sox, comentó su hermano, quien expresó que además es una persona común y normal.

Este es el momento en que el cardenal anuncia: “Habemus Papam”.



El nuevo líder de la iglesia católica será el estadounidense Robert Prevost, quien ha decidido llamarse "León XIV". https://t.co/E5Xz4h6NH8 pic.twitter.com/0v5eK9xpyK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2025

Robert Prevost no creía que sería el nuevo Papa

John Prevost habló con su hermano antes de que los cardenales iniciaran la votación mediante el cónclave en la Capilla Sixtina, diciéndole que creía que podría ser el primer Papa estadunidense.

Cuando Robert Prevost escuchó tal comentario de su hermano, le respondió que eran tonterías y palabrería, pues no iban a elegir a un Papa de Estados Unidos. “Simplemente, no lo creyó, o no quiso creerlo”, comentó John a ABC NEWS.

¿Quién es Robert Prevost, el Papa León XIV?

Robert Prevost tiene 69 años. Cuenta con una licenciatura y doctorado en derecho canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Roma, así como una maestría en divinidad de la Catholic Theological Union en Chicago.

Parte de su vida la dedicó a trabajar para los Agustinos. En 1977 ingresó al noviciado de la orden de San Agustín, profesando sus votos solemnes en 1981. En 1982, recibió su orden sacerdotal y después sirvió como párroco en Perú, de 1985 a 1986.

De 1988 a 1998, dirigió el seminario agustiniano en Trujillo, donde enseñó derecho canónico en el seminario diocesano y prefecto de estudios. Fue nombrado obispo de Chiclayo en 2014 y en febrero de ese año, el papa Francisco lo promovió como cardenal-obispo.