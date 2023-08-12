¿Quién es el Gobernador de Morelos y cuánto tiempo durará en el cargo?: Elecciones 2024

El próximo año, Morelos será una de las entidades federativas que serán parte de las elecciones 2024, donde se elegirá al nuevo Gobernador de la entidad, por lo que es muy importante conocer quién es el actual dirigente del lugar.

Recordemos que otras partes de la República como Ciudad de México (CDMX), Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán, también participarán en las próximas elecciones 2024.

¿Quién gobierna Morelos actualmente?

Actualmente, el Gobernador de Morelos es el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien desde el 1 de octubre del 2018 tomó posesión del estado, y que, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) obtuvo un margen electoral del 52.4% tras computar casi el 100% de las actas.

Por otro lado, se espera que Cuauhtémoc Blanco sea relevado de su cargo en el 2024, pues de acuerdo con el artículo 59 de la Constitución de Morelos establece que el mandatario debe permanecer en su cargo por alrededor de seis años.

Cuauhtémoc Blanco gobierna Morelos desde 2018| https://morelos.gob.mx/

¿Qué partido gobierna Cuernavaca, Morelos?

A lo largo de los años, Morelos se ha destacado por ser una de las entidades federativas que ha tenido una gran popularidad de gobernantes, siendo el Partido Encuentro Solidario (PES), el movimiento que gobierna actualmente este lugar.

El Partido Encuentro Solidario (PES) fue un partido político mexicano afín a las ideas de ideología de derecha y de la derecha cristiana existente entre 2020 y 2021.

Durante las elecciones federales de 2021 el Partido Encuentro Solidario (PES) no alcanzó el 3% de la votación emitida, requisito necesario para mantener su registro como partido político.

Además, nos enorgullece hacer entrega de las constancias del curso “Aspectos particulares del Informe Policial Homologado y la Justificación en las Detenciones de Personas”, impartido por la Fiscalía General de la República a elementos de los 3 niveles de gobierno que buscan la… pic.twitter.com/GyjoIPtdrZ — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) July 20, 2023

¿Cuándo son las elecciones 2024 para Gobernador en Morelos?

Las elecciones 2024 en Morelos se llevarán a cabo el próximo 2 de junio del 2024, donde se elegirá el cargo de Gobernador, junto con 20 diputados estatales, además de 33 ayuntamientos, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

