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INE aprueba nueve aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia en 2024, ¿quiénes son?

Rumbo a las elecciones 2024, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer a los nueve aspirantes a candidatos independientes a la presidencia.

INE aprueba nueve aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia en 2024, ¿quiénes son?
|Twitter @ulisesruizor

Escrito por: América López

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que al menos nueve hombres y mujeres continúan todavía en el proceso para convertirse en candidatos independientes por la Presidencia de la República Mexicana. Ante esto, es importante dar a conocer quiénes son.

El órgano electoral entregó nueve constancias; sin embargo, en primera instancia había al menos 30 personas interesadas para postularse como candidatos independientes.

¿Quiénes son los nueve aspirantes a candidatos independientes?

Esta es la lista de los aspirantes a candidatos independientes que siguen en el proceso:

  • Ulises Ruiz Ortiz: exgobernador de Oaxaca y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional.
  • Hugo Eric Flores: presidente del partidol Encuentro Social que al perder su registro se convirtió en Encuentro Solidario.
  • Eduardo Verástegui Córdoba: actor y productor.
  • César Enrique Asiain del Castillo: supuesto asesor de expresidentes como Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
  • María Ofelia Edgar Mares: quien asevera que no cuenta con una trayectoria política.
  • Manuel Antonio Romo Aguirre: abogado.
  • Ignacio Benavente Torres: líder de una organización llamada ProLibertad y Derechos Humanos de América A.C.
  • Rocío Gabriela González: líder de una organización social.
  • Fernando Mauricio Jiménez Chávez: líder de una organización social.

¿Qué tienen que hacer los aspirantes a candidatos independientes?

Lo que sigue para las nueve personas será que deberán realizar actos tendientes a recabar el apoyo de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos, equivalente a por lo menos el 1% de la Lista Nominal de Electores, pertenecientes a mínimo 17 entidades federativas y que representen mínimo el 1% de la ciudadanía que figure en la Lista Nominal en cada una de estas.

A seis aspirantes se les emitió la constancia el 8 de septiembre, por lo que tienen hasta el 6 de enero del 2024 para recabar el apoyo ciudadano, en tanto que el resto tiene como plazo el 9 y 10 de enero, ya que a uno de ellos se le dio la constancia el 12 de septiembre y a dos más hasta el 13 de septiembre del 2023.

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