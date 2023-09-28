INE aprueba nueve aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia en 2024, ¿quiénes son?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que al menos nueve hombres y mujeres continúan todavía en el proceso para convertirse en candidatos independientes por la Presidencia de la República Mexicana. Ante esto, es importante dar a conocer quiénes son.

El órgano electoral entregó nueve constancias; sin embargo, en primera instancia había al menos 30 personas interesadas para postularse como candidatos independientes.

Dimos el primer paso con mi registro ante el INE para buscar la presidencia de México por la vía independiente y que juntos tiremos a la basura los partidos y tengamos un gobierno que ponga orden y paz. pic.twitter.com/fQeRPWMgrL — Ulises Ruiz Ortiz (@ulisesruizor) September 6, 2023

¿Quiénes son los nueve aspirantes a candidatos independientes?

Esta es la lista de los aspirantes a candidatos independientes que siguen en el proceso:



Ulises Ruiz Ortiz: exgobernador de Oaxaca y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional.

Hugo Eric Flores: presidente del partidol Encuentro Social que al perder su registro se convirtió en Encuentro Solidario.

Eduardo Verástegui Córdoba: actor y productor.

César Enrique Asiain del Castillo: supuesto asesor de expresidentes como Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio

María Ofelia Edgar Mares: quien asevera que no cuenta con una trayectoria política.

Manuel Antonio Romo Aguirre: abogado.

Ignacio Benavente Torres: l íder de una organización llamada ProLibertad y Derechos Humanos de América A.C.

íder de una organización llamada ProLibertad y Derechos Humanos de América A.C. Rocío Gabriela González: líder de una organización social.

Fernando Mauricio Jiménez Chávez: líder de una organización social.

¿Qué tienen que hacer los aspirantes a candidatos independientes?

Lo que sigue para las nueve personas será que deberán realizar actos tendientes a recabar el apoyo de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos, equivalente a por lo menos el 1% de la Lista Nominal de Electores, pertenecientes a mínimo 17 entidades federativas y que representen mínimo el 1% de la ciudadanía que figure en la Lista Nominal en cada una de estas.

A seis aspirantes se les emitió la constancia el 8 de septiembre, por lo que tienen hasta el 6 de enero del 2024 para recabar el apoyo ciudadano, en tanto que el resto tiene como plazo el 9 y 10 de enero, ya que a uno de ellos se le dio la constancia el 12 de septiembre y a dos más hasta el 13 de septiembre del 2023.