El bloqueo de cuentas de la UIF sin orden judicial: ¿una trampa para los mexicanos?

Apenas el 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que cambia por completo las reglas de las finanzas de todos los mexicanos tras aprobar el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin necesidad de una orden judicial.

Esta decisión 'tumba' el 'Criterio Medina Mora' vigente desde 2018, el cual obligaba a que existiera una petición formal de una autoridad extranjera para inmovilizar fondos. Hoy, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, una simple sospecha o información de inteligencia nacional basta para aplicarlo de manera inmediata.

Según especialistas en derecho y líderes empresariales es altamente peligrosa para los ciudadanos y advierten sobre un evidente abuso de poder desde el Estado.

¿Por qué el bloqueo de cuentas de la UIF representa un riesgo de abuso de poder?

El argumento central de la Suprema Corte para validar esta acción es que no se trata de una sanción penal, sino de una ‘medida administrativa y preventiva’ para evitar que dinero de procedencia ilícita circule en el sistema. Sin embargo, en la realidad ciudadana, el bloqueo de cuentas de la UIF sume a los contribuyentes en un estado de profunda vulnerabilidad y desamparo procesal.

El experto en derecho constitucional, Luis Pérez de Acha, advirtió este 8 de abril que la medida elimina defensas ciudadanas vitales. Al bastar una ‘sospecha’, la autoridad traslada la carga de la prueba al afectado. El verdadero peligro radica en que la persona debe demostrar su inocencia con sus recursos financieros ya congelados.

Una “muerte civil": Así podría perjudicarte que la UIF congele tus cuentas sin un juez

Esto, advierten especialistas, facilita que el mecanismo se utilice como una herramienta de presión extrajudicial contra opositores, activistas o empresarios incómodos, privándolos de su operatividad por tiempo indefinido sin revisión previa de un juez.

Coparmex y contadores alertan sobre el impacto en tus finanzas

El sector empresarial no tardó en reaccionar. Este 9 de abril, la Coparmex emitió un pronunciamiento contundente señalando que el nuevo modelo del bloqueo de cuentas de la UIF genera una grave incertidumbre jurídica y un alto riesgo para la supervivencia de las empresas. La confederación sentenció que 'la seguridad nacional no debe construirse a costa de la certidumbre jurídica' ciudadana, y prometió mantener una vigilancia estricta para frenar posibles presiones institucionales.

⚖️ Desde COPARMEX advertimos que la resolución de la SCJN que permite el bloqueo de cuentas por parte de la UIF sin control judicial previo debilita el Estado de Derecho y afecta la confianza para invertir en México.



📉 La certeza jurídica es esencial para la inversión. Medidas… pic.twitter.com/8v1Cu2S18i — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 9, 2026

Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) confirmó que, en la práctica, el derecho de audiencia para el afectado será siempre posterior a la inmovilización del dinero. Es decir, te defiendes cuando el daño ya está hecho.

A esto se suma el actual debilitamiento del Juicio de Amparo. Con las recientes reformas que limitan las suspensiones, lograr que un juez federal frene rápidamente el bloqueo de cuentas de la UIF es un camino cada vez más tortuoso para el ciudadano común. Hoy, la delgada línea entre la persecución de delitos financieros y el autoritarismo en México, pende de un hilo.