¿De qué trató la mañanera de este viernes 10 de abril? Resumen minuto a minuto

Este viernes 10 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca el cierre de la jornada informativa semanal desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza una sesión dedicada al balance de los proyectos de infraestructura y el impacto de los programas sociales en las distintas regiones del país. Antes de iniciar su gira de supervisión por el interior de la República, la mandataria detallará los puntos clave de su agenda para este fin de semana. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total para que termines la semana bien informado.