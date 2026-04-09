Opacidad y propaganda: Señalan a Villamil por presuntas compras “fantasma” en el SPR e Infodemia

La controversia en torno a la plataforma Infodemia y la gestión del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) volvió a colocarse en el centro del debate público, luego de que se presentara una denuncia contra Jenaro Villamil por presunto mal uso de recursos y operaciones irregulares durante su administración.

En medio de este escenario, la activista política Jimena Villicaña adelantó que distintos ciudadanos impulsarán solicitudes formales para que las autoridades competentes investiguen posibles compras “fantasma” y contrataciones cuestionadas realizadas en el organismo.

Señalamientos por propaganda y manejo de medios públicos: Lo que enfrenta Villamil

De acuerdo con Villicaña, Villamil habría pasado de ser un periodista crítico a convertirse en un operador político dentro del gobierno federal, específicamente en la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde —según su dicho— habría desempeñado un papel clave en la estrategia de comunicación gubernamental.

“Jenaro Villamil pasó de ser un periodista crítico… a convertirse en su operador número uno de propaganda y comunicación política”, afirmó la activista, al señalar que el funcionario estaría estrechamente vinculado con la línea comunicacional del gobierno.

Villicaña también mencionó que existen antecedentes de presuntas irregularidades en la gestión del SPR, como la supuesta licitación para la construcción de antenas de transmisión que, de acuerdo con sus declaraciones, nunca se habrían concretado, así como la renta de terrenos sin que los proyectos prometidos fueran ejecutados.

Infodemia bajo la lupa y posibles investigaciones

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el uso de la plataforma Infodemia, creada originalmente para combatir la desinformación, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su operación, transparencia y objetivos reales.

Los ciudadanos que respaldan estas denuncias buscan que se revise el destino de los recursos públicos asignados, así como la existencia de posibles contratos simulados o adquisiciones sin respaldo físico, lo que han denominado como compras “fantasma”.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial ampliada por parte del SPR o de Jenaro Villamil respecto a estos nuevos señalamientos.

