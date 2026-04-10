Revelan pruebas clave contra Hernán Bermúdez: familia de víctima arma el caso que lo acorrala

Dicen que el silencio de Hernán Bermúdez Requena ahora sí ya tiene fecha de caducidad; después de seis meses en prisión sin decir una sola palabra, su vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada lo hunde como nunca imaginó.

¿Qué ha pasado con el caso de Hernán Bermúdez?

“Hasta donde hemos logrado saber en Tabasco, se están dando las condiciones para que finalmente Hernán Bermúdez acepte convertirse en testigo colaborador de las autoridades", dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

El exsecretario de seguridad pública de Adán Augusto López Hernández sabe que una condena por desaparición forzada lo obligaría a permanecer en prisión de por vida.

"Estamos ante el primer caso de un secretario de Seguridad Pública durante la 4T que sirvió como un jefe criminal, entonces aquí se corrobora lo que se ha dicho en muchas ocasiones, que Hernán Bermúdez es el García Luna de la 4T", mencionó Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Familia de la víctima reune las pruebas

Fueron los familiares de la víctima, que sigue sin aparecer, los que reunieron las pruebas para inculpar al consentido de Adán Augusto López.

Aseguran que la víctima asistió a una reunión con Hernán Bermúdez en la Secretaría de Seguridad y que, al negarse a entrar a La Barredora, brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nunca más lo volvieron a ver.

En esa reunión estuvieron presentes, además, varios policías que hoy también son acusados de desaparición forzosa.

"La familia empezó a investigar. La familia logró conjuntar evidencias como videos, que la persona esta sale de Seguridad Pública y lo van siguiendo y lo desaparecen", dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, las desapariciones forzadas, aquellas donde está involucrada algún tipo de autoridad, se empezaron a disparar de manera alarmante.

Hasta el momento, no hay una acusación formal contra el consentido de palenque, pero en Tabasco saben, que la protección divina de Adán Augusto, también tiene fecha de caducidad.