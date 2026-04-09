Confirman hackeo de la SEMOVI tras ataques a su cuenta de Instagram

¡Otra hackeo! La cuenta de Instagram de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) fue hackeada tras una serie de intentos de intrusión en sus plataformas digitales, algunos de los cuales lograron concretarse. El titular de la dependencia confirmó el incidente y señaló que ya es atendido por la Policía Cibernética.

Reportan otro hackeo a la SEMOVI

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmó que su cuenta de Instagram fue vulnerada tras una serie de intentos de intrusión registrados en sus plataformas digitales. Sin embargo, varios usuarios de TikTok mencionan haber visto cambios dentro de su cuenta.

El titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto, reconoció públicamente el incidente y aseguró que la situación ya es atendida por la Policía Cibernética.

🔐 Hackeo afecta cuenta de @LaSEMOVI en Instagram



La cuenta de Instagram de la #SEMOVI continúa con problemas tras múltiples intentos de hackeo.



El titular Héctor Ulises García Nieto reconoció públicamente la situación y aseguró que ya es atendida por la Policía Cibernética. pic.twitter.com/6fHyUuYVPB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

De acuerdo con lo informado, se han detectado múltiples intentos de acceso no autorizado, algunos de los cuales lograron concretarse, incluido el ataque más reciente a sus redes sociales. Ante ello, las autoridades ya trabajan en la revisión y contención del problema para evitar nuevas vulneraciones.

La dependencia no detalló el alcance total de la afectación, pero reiteró que el caso se encuentra bajo investigación por parte de las instancias correspondientes.