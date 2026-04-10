Lista completa: Autos que no circulan este viernes 10 de abril de 2026

Este viernes 10 de abril de 2026, el programa Hoy No Circula se mantiene en operación normal en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. La medida, que busca reducir los niveles de contaminación, aplica restricciones específicas dependiendo del engomado, la terminación de placas y el holograma de cada vehículo.

Respetar el calendario es clave para evitar sanciones que pueden afectar seriamente el bolsillo de los automovilistas.

¿Qué autos no circulan este viernes?

De acuerdo con el esquema vigente, este viernes no pueden circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

Estas restricciones forman parte del calendario habitual, por lo que no se trata de una medida extraordinaria ni de contingencia ambiental.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles están sujetos a estas limitaciones. Este viernes sí pueden circular sin problema:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos destinados a servicios médicos o de seguridad

Además, los autos con engomados distintos al azul (verde, amarillo, rojo y rosa) tampoco tienen restricción este día.

Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones contemplan multas que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, el gasto no termina ahí.

Si el vehículo es remitido al corralón, se deben cubrir costos adicionales como:



Servicio de grúa

Tarifa por estancia diaria

Esto puede elevar el monto total a más de 5 mil pesos, dependiendo del tiempo que el automóvil permanezca retenido.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa no solo opera en la capital del país. También se extiende a diversos municipios del Estado de México, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco y Toluca.

En estas zonas, las reglas son las mismas que en la Ciudad de México.