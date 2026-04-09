Sin discusión y a toda prisa: Congresos avalan el “Plan B” electoral entre madrugazos

La reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en los congresos estatales a una velocidad que ha encendido las alertas por la falta de discusión de fondo.

Desde sesiones de madrugada hasta votaciones que duraron apenas minutos, el proceso de aprobación en varios estados ha sido señalado por su carácter acelerado. El caso más evidente ocurrió en Tabasco, donde el dictamen fue avalado alrededor de las 3 de la mañana con una amplia mayoría, marcando el inicio de una cadena de aprobaciones que se replicó en distintas entidades.

En Puebla, por ejemplo, la reforma fue aprobada en menos de 10 minutos, sin que se discutiera un solo artículo en lo general o en lo particular. Este tipo de procedimientos ha sido interpretado por críticos como una señal de que la reforma ya estaba definida políticamente antes de llegar a los congresos locales.

Aplanadora legislativa: así se impone el Plan B en los estados

El patrón se repite: legislaturas dominadas por Morena y sus aliados han aprobado el “Plan B” sin mayores obstáculos, mientras que la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— ha quedado reducida a posicionamientos en tribuna sin capacidad real de frenar el avance.

En estados como Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y el Estado de México, la mayoría oficialista se impuso sin complicaciones. Incluso en casos donde hubo debate, como en Veracruz, las críticas de la oposición no lograron modificar el sentido de la votación.

Los señalamientos más duros apuntan a que la reforma no representa un cambio estructural en el sistema electoral, sino una serie de ajustes administrativos con impacto político. Legisladores opositores han advertido que no se trata de una transformación de fondo, sino de una reconfiguración que podría debilitar contrapesos.

🏛️📜✅ En el #CongresoCDMX aprobó modificaciones constitucionales en materia electoral. pic.twitter.com/8AvimJC7Dp — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 9, 2026

Entre austeridad y control político: Los cuestionamientos del Plan B

Los impulsores del “Plan B” defienden que la reforma busca reducir gastos, limitar privilegios y hacer más eficiente el funcionamiento de los gobiernos locales. Entre los cambios destacan topes presupuestales a congresos estatales, reducción de regidurías y límites salariales a funcionarios electorales.

La #LXIILegislaturaEdomex avaló por mayoría de votos la minuta que reforma la Constitución Política federal, con el objetivo de reducir privilegios (Plan B), la cual fue remitida por @Mx_Diputados.



El documento leído en tribuna por el Dip. @VladimirHdezV tiene por objetivo… pic.twitter.com/baSaITCWry — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) April 9, 2026

Sin embargo, el discurso de austeridad ha sido cuestionado por especialistas y opositores, quienes advierten que detrás de estas medidas podría haber un intento de concentrar poder y reducir la autonomía de instituciones clave.