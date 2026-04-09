Lilly Téllez acusa nexos entre cárteles y políticos de Morena durante foro en Texas

La senadora del PAN, Lilly Téllez lanzó fuertes declaraciones durante su participación como invitada de honor en la cumbre internacional Texas Policy Summit 2026, realizada en Austin, donde afirmó que en México existiría una presunta “complicidad” entre cárteles del narcotráfico y actores políticos vinculados a Morena.

Señalamientos de presuntos vínculos entre crimen organizado y gobierno

Durante su intervención, Téllez sostuvo que la situación de seguridad en el país habría alcanzado niveles críticos debido a lo que describió como una “fusión entre el poder criminal y el poder político”, señalando directamente al partido en el gobierno.

En su discurso, insistió en que la presencia del crimen organizado en distintas regiones del territorio mexicano no podría explicarse sin una supuesta protección o colaboración desde estructuras gubernamentales, afirmaciones que no presentó con pruebas en el foro.

Agradezco la invitación a The Texas Policy Summit 2026,

en Austin, Texas.https://t.co/WD4X9JZoPa

@gsindelar TPPF CEO@robhenneke Executive Director



Aprecio el interés y el cálido recibimiento de todos.



Los mexicanos de bien alzamos la voz en defensa de nuestra Patria 🇲🇽 pic.twitter.com/ASYAKadB31 — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 8, 2026

Llamado a mayor cooperación con Estados Unidos

En el mismo evento, la legisladora mexicana pidió reforzar la cooperación bilateral con Estados Unidos para enfrentar la crisis de inseguridad. Según su postura, la estrategia actual no sería suficiente para contener la expansión de los grupos delictivos, por lo que consideró necesario replantear los mecanismos de coordinación en materia de seguridad, inteligencia y combate al narcotráfico.

"El hecho de que una organización criminal puede desplegar este nivel de poder militar y esta perturbación territorial solo es posible porque tiene el apoyo directo de los miembros del gobierno está claro que ya no nos enfrentamos a un ordinario crimen organizado sino a una fusión entre carteles criminales y poder político el partido gobernante socialista Morena"

Téllez también exhortó a no tratar a lo que calificó como “narco-políticos” como actores políticos convencionales, argumentando que ello podría debilitar la respuesta institucional frente a la violencia.

Subrayó que, a su juicio, el fenómeno del narcotráfico en México ha trascendido el ámbito del crimen organizado tradicional para convertirse en una estructura con influencia política y territorial.

