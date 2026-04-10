INE depura lista: solo 329 aspirantes siguen en carrera por consejerías

El proceso para renovar tres cargos clave en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avanza con una reducción significativa en el número de aspirantes. De los 369 perfiles registrados inicialmente, únicamente 329 continúan en la contienda tras la última etapa del proceso de evaluación.

Filtran aspirantes tras examen de conocimientos

El Comité Técnico de Evaluación informó que la disminución en el número de candidatos se debió a que solo 329 aspirantes se presentaron el pasado 6 de abril para realizar el examen de conocimientos, requisito indispensable para avanzar en el proceso.

La evaluación incluyó temas fundamentales para el desempeño del cargo, como Derecho constitucional, Derecho electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización, sistema de partidos políticos, procedimientos electorales e historia electoral del México contemporáneo.

Quienes no acudieron a esta fase quedaron automáticamente fuera de la competencia, reduciendo así el universo de perfiles que buscan ocupar las vacantes en el órgano electoral.

Próxima fase: entrevistas a los perfiles mejor evaluados

El Comité Técnico adelantó que en los próximos días dará a conocer cuántos de los 329 aspirantes que presentaron el examen avanzarán a la siguiente etapa: las entrevistas.

Esta fase será determinante, ya que permitirá evaluar no solo los conocimientos técnicos de los candidatos, sino también su experiencia, trayectoria y capacidad para desempeñarse como consejeros electorales en un contexto político complejo.

Monreal marca distancia con aspirantes

En paralelo al proceso de selección, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que ha rechazado reuniones solicitadas por algunos aspirantes.

El legislador aseguró que busca mantener imparcialidad en el proceso y evitar cualquier señalamiento de favoritismo o intervención política en la designación de los nuevos consejeros del INE.

Sus declaraciones se dan en medio de la atención pública que ha generado este proceso, considerado clave para el futuro de la organización electoral en México.

