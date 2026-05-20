Raúl Castro: Del hombre fuerte de Fidel al símbolo del colapso en Cuba

Hablar de la crisis que se vive Cuba en la actualidad es imposible sin mencionar a Raúl Castro, una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia política de la isla caribeña. Hermano menor de Fidel Castro y pieza clave de la Revolución Cubana, Raúl pasó de ser comandante guerrillero a convertirse en el hombre que mantuvo vivo el régimen durante más de una década.

Hoy, mientras Cuba enfrenta apagones masivos, escasez, migración, además de una profunda crisis económica, el nombre de Raúl Castro vuelve a aparecer en el centro del debate político internacional.

¿Quién es Raúl Castro y cómo llegó al poder?

Raúl Modesto Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931 en Birán, Cuba. Desde joven se involucró en movimientos estudiantiles de izquierda y más tarde participó junto a Fidel Castro en la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista durante la década de 1950.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Raúl Castro ocupó distintos cargos de alto nivel, pero su posición más importante fue como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, puesto que mantuvo durante décadas y desde donde consolidó gran parte del aparato militar y político cubano.

¿Cómo se convirtió en presidente de Cuba?

En 2006, Fidel Castro enfermó gravemente y delegó el poder temporalmente en su hermano Raúl. Dos años después, en 2008, la Asamblea Nacional oficializó a Raúl Castro como presidente de Cuba.

Durante su mandato impulsó algunas reformas económicas limitadas, como una mayor apertura al trabajo privado y cambios en el sistema migratorio. Sin embargo, organizaciones internacionales y gobiernos occidentales continuaron señalando la falta de libertades políticas y de derechos humanos en la isla.

En 2016, Raúl Castro anunció oficialmente la muerte de Fidel Castro, un momento que marcó el cierre simbólico de una era histórica en Cuba.

#Importante | De acuerdo con la agencia de información @Reuters, Estados Unidos presentó cargos contra el dictador cubano, Raúl Castro.



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¿Qué relación tiene Raúl Castro con Miguel Díaz-Canel?

Aunque en 2018 Raúl Castro dejó la presidencia y cedió el cargo al actual dictador Miguel Díaz-Canel, considerado un político cercano a su círculo, analistas internacionales sostienen que el histórico líder mantuvo influencia dentro del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas.

Ese control indirecto ha provocado que muchos sectores opositores consideren que el modelo político cubano continúa operando bajo la estructura diseñada por los hermanos Castro.

¡Cuba en penumbras! Apagones masivos desatan crisis y enojo social

Cuba bajo presión internacional

La situación actual de Cuba ha incrementado las críticas internacionales. La isla enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas, marcada por inflación, falta de alimentos, apagones y una creciente migración hacia Estados Unidos y otros países.

Además, diversos sectores políticos estadounidenses han endurecido su postura contra el régimen cubano. Medios internacionales y analistas políticos señalan que figuras históricas del castrismo, incluido Raúl Castro, continúan bajo observación de Washington por presuntos vínculos con gobiernos aliados como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras Cuba atraviesa momentos de incertidumbre, la figura de Raúl Castro sigue representando para millones el legado de una revolución que transformó América Latina, pero también el símbolo de un sistema cada vez más cuestionado; ¿está Cuba entrando finalmente en el fin definitivo de la era Castro?

