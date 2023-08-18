Todo lo que debes saber de las elecciones de Ecuador 2023: Cuándo son, qué se elige y dónde ver los resultados

Se realizarán las elecciones de Ecuador 2023 este fin de semana, en medio de un clima de inseguridad tras el asesinato de un candidato presidencial y el ataque a otros dos aspirantes.

El jueves 18 de agosto, los candidatos llevaron a cabo el cierre de sus campañas electorales, a partir de ese momento, el país entró en veda electoral y ya no se permitía más propaganda hasta el día de los comicios.

¿Cuándo son las elecciones de Ecuador 2023?

Las elecciones se realizarán el próximo domingo 20 de agosto. Las casillas se instalaron en todo el país y abrirán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde (tiempo local).

Boletín🗞️| ¿Conoces cuántas papeletas recibirás este domingo y cuáles son sus colores?

Revisa detalles de la jornada de sufragio que se vivirá en territorio nacional 🇪🇨 este domingo. ⬇️🗳️https://t.co/ursMrwsgBi#EcuadorALasUrnas ✅#EleccionesAnticipadas2023Ec pic.twitter.com/SePfq8jHxs — cnegobec (@cnegobec) August 18, 2023

Mientras que las personas que viven en el extranjero y puedan votar, tendrán un horario de 9:00 am a 7:00 pm para emitir su voto a través de Internet. Cabe destacar que para esta modalidad es necesario registrarse antes a través de la siguiente página: https://inscripcion.voto-telematico.app/registro . La fecha límite para el registro es el mismo 20 de agosto.

¿Qué se elegirá en las elecciones de Ecuador 2023?

Este proceso electoral se trata de unos comicios anticipados luego de que el presidente Guillermo Lasso firmara la “Muerte Cruzada”, con lo cual disolvió a la Asamble Nacional, para evitar un juicio político en su contra.

Por lo que en las elecciones de Ecuador 2023 se elegirá al nuevo presidente, así como a los 137 legisladores que conformarán la nueva Asamblea Nacional.

#EleccionesAnticipadas2023Ec 🗳️ | Posesionadas las 6 Juntas Receptoras del Voto Móviles, inician el recorrido hacia cada una de las rutas establecidas, para que los beneficiarios ejerzan su derecho al sufragio. #VotoEnCasa 🇪🇨🏠 pic.twitter.com/l8kfF8k1Xx — cnegobec (@cnegobec) August 18, 2023

¿Dónde ver los resultados de las elecciones de Ecuador 2023?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pondrá a la disposición de los ecuatorianos y el mundo tres vías para poder seguir los resultados de los comicios.

La primera será a través de la página web del CNE, donde se mostrará el avance del escrutinio por provincia, cantón y parroquia.

Una segunda opción es a través de la app del CNE, la cual se puede descargar a través de iOS o Android y desde donde se podrán seguir los resultados.

La tercera vía son las redes sociales oficiales del Consejo Nacional Electoral, donde informarán en tiempo real el avance de la votación.