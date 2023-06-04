¿Puedo llevar mi propia pluma para votar el 4 de junio en Edomex o Coahuila?

Este domingo 4 de junio de 2023, los ciudadanos de los estados de México (Edomex) y Coahuila están llamados a acudir a las casillas para elegir nueva gobernadora o gobernador. Ante algunas versiones en redes sociales sobre cómo marcar la boleta y si es posible llevar su propia pluma para ello, las autoridades electorales hablaron al respecto.

En ambas entidades, más de 15 millones de electores registrados podrán acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Ante ello, los institutos electorales locales han dispuesto materiales suficientes para que los ciudadanos expresen su voluntad a través del voto libre y secreto durante las elecciones 2023.

¿Si quiero ir a votar el 4 de junio en Edomex o Coahuila, puedo llevar mi propia pluma?

Para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionará crayones para que puedas votar.

Pero ante los cuestionamientos, el INE aclaró que los ciudadanos podrán llevar su propia pluma o marcador y usarlo libremente para marcar su voto en la boleta electoral.

Sin embargo, se hace hincapié en no utilizar marcador de alto grosor, ni de plumones de aceite.

🚨¡ESTO TE INTERESA!🚨El próximo 4 de junio podrás acudir a emitir tu voto con tu propio bolígrafo para marcar tu boleta electoral. Recuerda que el voto es libre y secreto, es tu derecho. ¡Vota! #EleccióndeGubernatura2023 pic.twitter.com/BVh6sFiGty — Sandra López Bringas (@SLopezBringas) May 23, 2023

¿Se puede borrar el marcador que da el INE para marcar la boleta?

Aunado a la incertidumbre sobre si los ciudadanos podrán presentarse en casilla con su propia pluma o marcador para poder ejercer su voto hoy 4 de junio de 2023, en redes sociales han circulado rumores en cuánto a que se borra la tinta de los bolígrafos proporcionados por el Instituto.

Ante esto, el INE ha hecho llamado a la ciudadanía a no caer en noticias falsas ni falsas especulaciones respecto a este tema, pues es errónea la información respecto a que la marca de los crayones que proporciona el Instituto en las casillas pueda borrarse de alguna manera.

Respecto a ello, diversos consejeros electorales han reiterado se han realizado múltiples pruebas respecto a la calidad de todo el material que ha brindado el Instituto Electoral para el día de la elección y todos han cumplido con las normas legales electorales y son proporcionados únicamente por personal autorizado.

De igual forma, el INE recuerda a la ciudadanía su portal de "certeza", mismo que tiene el fin de combatir la desinformación en redes sociales durante los procesos electorales de este 4 de junio, y contribuir a unas elecciones seguras y certeras.

De igual forma, es importante saber cómo debes marcar la boleta para que no se anule tu voto en elecciones 2023.