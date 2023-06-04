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¿Puedo llevar mi propia pluma para votar el 4 de junio en Edomex o Coahuila?

En las Elecciones 2023 en los estados de Edomex y Coahuila, algunas personas se preguntan si es posible llevar una pluma para marcar la boleta; el INE lo aclara.

¿Puedo llevar mi propia pluma para votar el 4 de junio en Edomex o Coahuila?
En las Elecciones 2023 en los estados de Edomex y Coahuila, algunas personas se preguntan si es posible llevar una pluma para marcar la boleta; el INE lo aclara.|FIA

Escrito por: María Fernanda Valverde

Este domingo 4 de junio de 2023, los ciudadanos de los estados de México (Edomex) y Coahuila están llamados a acudir a las casillas para elegir nueva gobernadora o gobernador. Ante algunas versiones en redes sociales sobre cómo marcar la boleta y si es posible llevar su propia pluma para ello, las autoridades electorales hablaron al respecto.

En ambas entidades, más de 15 millones de electores registrados podrán acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Ante ello, los institutos electorales locales han dispuesto materiales suficientes para que los ciudadanos expresen su voluntad a través del voto libre y secreto durante las elecciones 2023.

¿Si quiero ir a votar el 4 de junio en Edomex o Coahuila, puedo llevar mi propia pluma?

Para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionará crayones para que puedas votar.
Pero ante los cuestionamientos, el INE aclaró que los ciudadanos podrán llevar su propia pluma o marcador y usarlo libremente para marcar su voto en la boleta electoral.

Sin embargo, se hace hincapié en no utilizar marcador de alto grosor, ni de plumones de aceite.

¿Se puede borrar el marcador que da el INE para marcar la boleta?

Aunado a la incertidumbre sobre si los ciudadanos podrán presentarse en casilla con su propia pluma o marcador para poder ejercer su voto hoy 4 de junio de 2023, en redes sociales han circulado rumores en cuánto a que se borra la tinta de los bolígrafos proporcionados por el Instituto.

Ante esto, el INE ha hecho llamado a la ciudadanía a no caer en noticias falsas ni falsas especulaciones respecto a este tema, pues es errónea la información respecto a que la marca de los crayones que proporciona el Instituto en las casillas pueda borrarse de alguna manera.

Respecto a ello, diversos consejeros electorales han reiterado se han realizado múltiples pruebas respecto a la calidad de todo el material que ha brindado el Instituto Electoral para el día de la elección y todos han cumplido con las normas legales electorales y son proporcionados únicamente por personal autorizado.

De igual forma, el INE recuerda a la ciudadanía su portal de "certeza", mismo que tiene el fin de combatir la desinformación en redes sociales durante los procesos electorales de este 4 de junio, y contribuir a unas elecciones seguras y certeras.

De igual forma, es importante saber cómo debes marcar la boleta para que no se anule tu voto en elecciones 2023.

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