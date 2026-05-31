Tras protestas contra centro de detención de ICE, alcalde de Newark decreta toque de queda

Después de varios días de protestas a las afueras de las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el alcalde de Newark, Nueva Jersey, en Estados Unidos, decidió decretar el toque de queda.

Restricciones de movilidad y seguridad en Delaney Hall

Ras Baraka, mandatario local, informó la decisión este domingo 31 de mayo de 2026. La medida de restricción afectará media milla (800 metros) alrededor del centro de detención de migrantes.

En un comunicado, el alcalde de Newark detalló que las personas no podrán circular en ninguna zona todas las noches de 21:00 a las 6:00 horas hasta nuevo aviso.

El toque de queda establece que quedará cerrado el tráfico peatonal y solo vehículos oficiales podrán ingresar al perímetro.

En caso de que ciudadanos violen la restricción, estarán sujetos a advertencias para que abandonen el anillo de seguridad. En caso de reincidencia, podrán ser expulsados de la zona, les emitirán citatorios y otras “medidas legales”, destacó el comunicado.

¿Por qué se impuso el toque de queda en Newark?

La restricción viene después de que hace casi una semana, manifestantes se concentraron a las afueras de Delaney Hall, un centro de detención de migrantes operado por una empresa privada, ya que denuncian que supuestamente no tiene los permisos adecuados y oficiales locales y habitantes de la zona mostraron rechazo a su apertura.

Al menos desde el lunes 25 de mayo de 2026, abogados de migrantes aseguraron que los detenidos iniciaron una huelga de hambre por las condiciones inhumanas en las que viven en la instalación diseñada para recibir a mil personas y que abrió en mayo de 2026.

MAYOR RAS J. BARAKA STATEMENT

ACTIVATING CURFEW FOR PUBLIC SAFETY AT DELANEY HALL pic.twitter.com/2LakahTDpg — City of Newark (@CityofNewarkNJ) May 31, 2026

Denuncian condiciones precarias en el centro de detención

Entre las quejas que detallaron estaban: alimentos que contenían gusanos en estado de descomposición, pobre ventilación, baños insalubres y la propagación descontrolada de enfermedades parecidas a la gripe dentro de las instalaciones.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, rechazó acusaciones, afirmando que a los detenidos se les proporciona una alimentación adecuada y condiciones sanitarias correctas, pero que “no es un hotel de lujo”.

Tensiones entre manifestantes y autoridades de ICE

Manifestantes han intentado bloquear el paso de personas y de autos oficiales para que no entren ni salgan del centro de detención. Incluso han organizado cadenas humanas y usado sombrillas, basureros y otros objetos como barricadas.

No obstante, agentes de ICE han usado cascos, gas pimienta para dispersar a los manifestantes y liberar los accesos para vehículos.

Respuesta de la gobernadora Mikie Sherrill ante las protestas

Apenas el viernes 29 de mayo, Mickie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, ordenó que la policía estatal controlara las inmediaciones del centro de detención de migrantes de Newark. Con equipo antidisturbios y agentes a caballo, los oficiales estatales rodearon la zona para bajar la tensión derivada de las protestas.

