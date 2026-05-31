VIDEO: ¡Más de 50 muertos y decenas de heridos! Explosión reduce a escombros almacén de explosivos en Myanmar

Trágica explosión en Myanmar deja decenas de muertos y heridos. Un brutal accidente durante este domingo 31 de mayo provocó momentos de caos y terror en el poblado de Kaungtup, en el municipio de Namhkam, después de que una bodega que almacenaba material explosivo estalló y redujo a escombros todo a su alrededor.

De manera preliminar, las autoridades informaron de un saldo fatal de 55 personas muertas y más de 70 heridas.

¿Cómo ocurrió la trágica explosión en Myanmar?

A través de un boletín informativo emitido por el Ejército de Liberación Nacional de Ta'ang (TNLA), se descartó que se tratara de una intervención militar enemiga y detalló que la explosión fue de manera accidental con material de minería y prirotecnia almacenada en la bodega.

Además, las autoridades detallaron que, de manera preliminar, entre las personas fallecidas se encuentran 25 mujeres y 30 hombres. Asimismo, informaron que más de 70 personas resultaron heridas a consecuencia del fuerte estallido y continúan recibiendo atención médica.

Mientras continúan las labores de evaluación, equipos de emergencia y autoridades locales brindan atención médica, apoyo humanitario y alternativas de alojamiento temporal para las familias que resultaron afectadas por el estallido.

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🚨More than 40 people were killed in an explosion at a building in northeastern Myanmar that was reportedly storing explosives for mining.#Kaungtup #Namhkam #Myanmar



💥An explosion in northeastern Myanmar killed dozens of people in an area controlled by rebels.… pic.twitter.com/Wmi9SzjM1L — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 31, 2026

¿Qué se sabe sobre el material que explotó y quién controla la zona?

Tras la explosión, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) informó que el material almacenado en el sitio era gelignita, un explosivo utilizado comúnmente en actividades mineras y trabajos de extracción de piedra.

De acuerdo con el grupo armado, los explosivos eran resguardados por su departamento económico para ser utilizados en canteras y otras operaciones de minería en la región.

La organización aseguró que ya abrió una investigación interna para determinar qué provocó el estallido que dejó decenas de víctimas y causó graves daños en viviendas cercanas.

Especialistas señalan que la gelignita puede mantenerse estable bajo condiciones adecuadas; sin embargo, también puede volverse altamente peligrosa cuando permanece almacenada durante largos periodos o cuando no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

El TNLA mantiene el control de la zona de Namhkam desde finales de 2023, luego de una ofensiva lanzada por la alianza rebelde conocida como los Tres Hermanos contra el ejército de Myanmar.

Aunque el grupo firmó un alto al fuego con las fuerzas gubernamentales en 2025 tras negociaciones impulsadas por China, la tensión entre ambas partes continúa presente en distintas regiones del país.