VIDEO: ¿Fue un meteorito? NASA revela qué fue lo que provocó la explosión en el cielo de Massachusetts

Un fuerte estallido sacudió el cielo de Massachusetss la tarde del pasado sábado 30 de mayo 2026, lo que desató pánico entre los habitantes de Boston y Nueva Inglaterra, que difundieron algunos videos del momento exacto de la explosión, pero ¿qué fue lo que la provocó?

NASA confirma explosión de meteorito en Massachusetts; esta fue la fuerza

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, reveló que fuerte estallido en Massachussetss fue provocado por un meteorito que se dirigía a la Tierra y que explotó sobr el noreste de Estados Unidos.

"Testigos principales en Nueva Inglaterra y el satélite GOES-19 reportaron una brillante bola de fuego el sábado 30 de mayo a las 2:06 de la tarde, acompañado de un fuerte ruido", detalló la NASA en una publicación en redes sociales.

Según los informes, el meteorito se fragmentó a una altitud de 40 millas sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de Nuevo Hampshire, Estados Unidos.

La energía liberada en la explosión del meteorito, es una ruptura que equivale a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica el porqué del fuerte sonido registrado en la zona, esto según relatos de testigos presenciales proporcionados por la American Meteor Society.

#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy… — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 30, 2026

Así fue el momento de la explosión del meteorito en Boston

En redes sociales se viralizó un video del momento exacto de la explosión del meteorito. En las imágenes se puede ver un barrio en completa tranquilidad, con autos estacionados y sin personas en las calles.

A pesar de que no se puede ver nada en el video, se logra escuchar un fuerte estruendo que retumba por las calles del barrio de Massachussets.

En otros videos, se puede ver cómo algunos animales salen corriendo a esconderse tras el fuerte sonido de la explosión. Aunque el sonido de la explosión fue intenso, ninguno de los habitantes salió de su hogar para ver que fue lo qué pasó, ya que nadie tenía claro cual era la verdadera razón del estallido.