¡Tragedia en India! Edificio se desploma y deja al menos seis muertos

La caída de un edificio comercial en el sur de Nueva Delhi, en la India, encendió cualquier tipo de alerta cuando dejó al menos seis personas muertas, mientras equipos de emergencia continúan revisando la zona para descartar que haya más víctimas entre los escombros.

El derrumbe ocurrió la noche del sábado cerca de la estación de metro de Saket, una de las áreas más transitadas de la capital india. Durante varias horas, rescatistas trabajaron en la remoción de estructuras colapsadas con apoyo de perros especializados y maquinaria pesada.

Seis muertos, la cifra que dejó el derrumbe de un edificio en Nueva Delhi

A poco tiempo del accidente y ante el despliegue de personal, autoridades de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) informaron que este domingo fueron localizados tres cuerpos más, elevando a seis el número total de fallecidos.

Suneel Kumar Singh, comandante de la NDRF en Nueva Delhi, explicó que hasta el momento no existen reportes oficiales sobre otras personas desaparecidas, pero aún continúan los trabajos en la zona continúan para garantizar que no queden víctimas atrapadas bajo los restos del inmueble.

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De acuerdo con los reportes preliminares, tampoco se ha dado a conocer una cifra oficial de personas lesionadas. El incidente ocurrió alrededor de las 19:35 horas del sábado, según información de la Policía de Delhi.

Un video difundido por medios locales muestra cómo la estructura comienza a desprender una gran nube de polvo antes de venirse abajo en apenas unos segundos, provocando momentos de pánico entre quienes se encontraban cerca.

Las imágenes del colapso rápidamente se difundieron en redes sociales y medios de comunicación del país.

¿Qué ocasionó el derrumbe de edificio en la India?

Tras la tragedia, el gobierno local anunció una investigación para esclarecer qué provocó el derrumbe y determinar si existieron irregularidades en la construcción o mantenimiento del inmueble.

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, aseguró que se aplicarán sanciones en caso de encontrarse responsabilidades.

"Se tomarán medidas estrictas contra todas las construcciones no autorizadas. Se exigirá rendición de cuentas por negligencia en todos los niveles", señaló la funcionaria a través de sus redes sociales.