Paloma Valencia, candidata presidencial en Colombia, denuncia grupos armados que coaccionan el voto

Paloma Valencia, candidata presidencial en Colombia, denunció que grupos armados están en los puestos de votación de las elecciones de hoy 31 de mayo de 2026, con el fin de coaccionar el voto por el candidato oficialista Iván Cepeda.

Denuncias de Paloma Valencia sobre irregularidades en la jornada electoral

La candidata señaló que el régimen izquierdista de Gustavo Petro está sobrepasando la Constitución y tiene un pacto con los criminales.

“Grupos ilegales que se benefician de Paz Total han presionado a los colombianos en muchas regiones del país, obligándolos a votar por Iván Cepeda. Es muy grave que una democracia esté sometida a un presidente que ignora la Constitución, que viola la ley y que tiene un acuerdo con delincuentes para que apoyen su candidatura con armas”, afirmó Valencia.

La oposición cuestiona la transparencia en los puestos de votación

La candidata de derecha dio esta declaración después de haber votado en una casilla en Bogotá, y después acompañó a su mentor, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, a emitir su voto en una casilla en Antioquia.

El también senador acusó al presidente Gustavo Petro de infringir la ley y de utilizar grupos criminales para favorecer a Iván Cepeda.

🇨🇴🗳️ Paloma Valencia se lanza contra Petro por mostrar su voto



La candidata a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia, @PalomaValenciaL señaló que el presidente @petrogustavo violó la Constitución al mostrar la intención de su voto tras acudir a sufragar, pues él debe… pic.twitter.com/K0dNbajJjm — Político Latam (@Politico_latam) May 31, 2026

Contexto político: La carrera por la presidencia de Colombia 2026

Valencia es una de las voces más destacadas de la oposición y una acérrima crítica tanto del acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC como del gobierno de izquierda del actual presidente Gustavo Petro, a quien espera reemplazar el 7 de agosto.

“Estamos convencidos de que nuestra campaña encarna los valores éticos y morales que Colombia necesita. Nuestra campaña representa la honestidad y el trabajo arduo que se esperan de quien aspira a la presidencia. No a la política ostentosa ni a las alianzas con criminales. No a las sesiones fotográficas con criminales. Nuestro camino es el del trabajo duro y el amor por Colombia”, refirió Valencia.

