¡Hacen hasta lo imposible! Fans de BTS abarrotan famoso templo de Taiwán con la esperanza de conseguir boletos para el concierto

Fans de BTS en Taiwán acudieron a Yue Lao, el dios taoísta del amor y matrimonio, para pedir por un boleto para los próximos conciertos de la agrupación surcoreana en el mes de noviembre 2026 en Kaohsiung; acudieron con photocards y otros productos de la banda.

Al lugar acudieron con el mapa de los asientos para el concierto de BTS, así como con listas de deseos y productos de color morado.

"Espero que pueda ayudarme a conseguir entradas para el concierto", explicó una fan de la agrupación.

El ritual de las fans de BTS para conseguir boletos a Taiwán

En redes sociales comenzó la tendencia de acudir al templo de Yue Lao para pedir boletos para los conciertos de BTS y otras agrupaciones K-Pop; esta tendencia comenzó desde hace un par de años.

Las fans de la agrupación acuden al lugar con ciertos productos de la agrupación, entre las que destacan photocards, lighstick y otros artículos de cada una de las bandas a las que desean ir a ver.

Al acudir al famoso templo taiwanés, las fans creen que Yue Lao, también conocido como el "Viejo bajo la luna", conectará a aquellas personas destinadas a encontrarse mediante un hilo rojo del destino.

Un ejemplo es el caso de Chen Yu-sin, una estudiante universitaria de 22 años, que llevó una varita luminosa, un peluche de un integrante del grupo y una tarjeta con una foto grupal para rezar. Esperaba poder llevar estos objetos para ver a sus ídolos actuar en noviembre.

BTS fans in Taiwan are turning to Yue Lao, the Taoist God of love and marriage in the hope that divine matchmaking will connect them with seats for the world-renowned South Korean boy band's upcoming Kaohsiung shows pic.twitter.com/oSRKhtR8eC — Reuters (@Reuters) May 31, 2026

¿Quién es Yue Lao y por qué es tan importante en Taiwán?

Yue Lao, conocido como "El Anciano bajo la Luna", es el dios del amor, el matrimonio y el destino en la cultura taoísta, y representa un pilar cultural indispensable en el Taiwán moderno.

Según la leyenda, esta deidad une a las almas gemelas alrededor del mundo atando sus tobillos con un hilo rojo invisible, garantizando que, sin importar la distancia o las dificultades, las personas destinadas a estar juntas eventualmente se encontrarán.