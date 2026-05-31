Se escondía en una cueva: Detienen a sospechoso de 3 asesinatos en Hawái

Un hombre quedó detenido en un impresionante operativo en Hawái, Estados Unidos, después de que las autoridades locales lo buscaran por ser el responsable de tres asesinatos.

Jacob Baker, de 36 años de edad, fue localizado después de que varios testigos lo vieron escondido en una pequeña cueva.

Detalles del triple homicidio en Pahoa

La primera víctima fue encontrada la mañana del lunes 25 de mayo de 2026. El cuerpo estaba parcialmente sumergido en un foso con cemento en la localidad de Pahoa. La segunda víctima fue encontrada la tarde del martes 26 de mayo, en una casa que estaba ubicada a 120 metros del hogar de la primera víctima.

Mientras que la tercera víctima fue encontrada el mismo día, en la noche, en una propiedad localizada a 30 kilómetros de la zona.

Captured: Jacob Daniel Baker, the suspect wanted in Hawaii’s shocking triple homicide case, is now in custody.



After a multi-day manhunt, authorities found the 36 year old hiding in a small cave in the Kalapana area. He is linked to the deaths of three elderly victims. The case… pic.twitter.com/0wt0VhTOAs — SafetySwipe (@SafetyNotorious) May 31, 2026

Hasta el momento, la policía de Hawái no ha revelado si hay un vínculo entre las víctimas ni el móvil de los crímenes.

Cómo fue la captura de Jacob Baker en Hawái

En un operativo de decenas de policías, las autoridades lograron detener a Jacob Baker el jueves 28 de mayo de 2026, después de que se escondiera en una cueva y en un área llena de vegetación.

Update #4: as of 2:45 p.m. 5/28/26 Hawai ʻi Island police report that 36-year-old Jacob Daniel Baker of Pāhoa has been apprehended and arrested without incident.. . — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) May 29, 2026

Cargos legales y situación de la fianza

El Departamento de Policía de Hawái reveló en un comunicado que le fincaron varios cargos al sospechoso, entre ellos, el de robo y homicidio en segundo y primer grado. El detenido fue presentado el viernes 29 de mayo de 2026, donde le presentaron otros cargos, como robo en primer grado. Le fijaron una fianza de 193 mil dólares. No obstante, por los delitos de homicidio no alcanza fianza. Incluso la policía aclaró que no podrá ser liberado aun si paga la fianza por los delitos de robo.

Su primera aparición en la corte está programada para la tarde del lunes 1 de junio de 2026 en la Corte del Distrito de Hilo.

La Sección de Investigación Criminal de la Policía de Hawái informó que continúa con las investigaciones sobre estos asesinatos.

