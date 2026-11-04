¿Elecciones en Estados Unidos afectaron el precio del dólar hoy 4 de noviembre? Así amanece la moneda

El precio del dólar amaneció agitado después de los resultados electorales en Estados Unidos. Este miércoles 4 de noviembre de 2026, el dólar cayó frente a varias de las principales monedas del mundo luego de que se confirmara el triunfo demócrata en las votaciones de mitad de mandato.

Los mercados analizan el impacto de posibles regulaciones a la inteligencia artificial y el rumbo económico.

Así está el dólar y el bitcoin esta mitad de semana de noviembre.

¿Cayó el dólar por las elecciones en Estados Unidos?

La llamada "ola azul" o victoria de los demócratas impulsó una baja en el índice del dólar, que mide la divisa frente a seis monedas de referencia, cayendo a un nivel mínimo de un mes.

Inversionistas prevén regulaciones más estrictas para el sector de inteligencia artificial, lo que podría desacelerar el gasto en esa industria y frenar el ritmo de crecimiento económico estadounidense.

Monedas internacionales ganan terreno por baja del dólar

La caída del dólar benefició a divisas como el euro y la libra esterlina, que alcanzaron sus niveles más altos en dos y siete semanas.

Analistas del sector financiero dicen que, aunque la elección impone límites a ciertas políticas, el futuro de la moneda dependerá del comportamiento de los rendimientos bancarios y de los precios internacionales del petróleo.

Así amaneció el precio del dólar hoy 4 de noviembre

La moneda estadounidense y la canadiense tienen ajustes ligeros durante las primeras horas de este miércoles:



Dólar en Tijuana: La compra se ubica en $17.65 pesos y la venta en $18.00 pesos.

La compra se ubica en $17.65 pesos y la venta en $18.00 pesos. Dólar estadounidense en Banco Azteca: Se compra en $17.05 pesos y se vende en $19.34 pesos.

Se compra en $17.05 pesos y se vende en $19.34 pesos. Dólar canadiense en Banco Azteca: Se compra en $12.25 pesos y se vende en $14.34 pesos.

¿Cuánto cuesta el bitcoin en Estados Unidos hoy?

El bitcoin mostró una tendencia positiva en el mercado internacional. En Estados Unidos, su precio subió a los 78 mil 130.30 dólares, lo que representa una ganancia del 1.03% durante las primeras operaciones del día.

Precio del bitcoin en pesos mexicanos

En el mercado local, la criptomoneda principal también se mantuvo al alza. Su cotización en pesos mexicanos se ubicó en 1 millón 457 mil 297.90 pesos, marcando un incremento del 0.12% respecto a ayer.