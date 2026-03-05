¡A un paso! Elevador se activa con puertas abiertas dejando a un hombre gravemente herido en la India

¡De terror! Un momento cotidiano se transformó en segundos en momentos de completo terror para un residente de la India, luego de que el elevador en el que viajaba se activara de manera repentina justo cuando intentaba salir.

El accidente ocurrió la mañana del martes 3 de marzo en el edificio Sabarmati, dentro del complejo Sardar Heights, en el estado de Gujarat, en la India, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Nuevo miedo desbloqueado: hombre cae de elevador en la India

El video, que ya circula ampliamente en redes sociales, muestra a Vatsalbhai Panchal, como fue identificado por medios locales, colocando un pie fuera de la cabina cuando, inesperadamente, el elevador comienza a desplazarse de forma acelerada hacia arriba.

La reacción ocurrió en cuestión de segundos: aunque logró salir, el hombre se golpeó en la cabeza y cayó al suelo tras el brusco movimiento.

En un edificio de Valsad, India, un hombre llamado Vatsalbhai Panchal vivió segundos de auténtico terror: justo al salir del ascensor, el elevador se disparó sin aviso hacia arriba, ¡a centímetros de aplastarlo!



De acuerdo con el medio indio, Panchal presuntamente sufrió heridas internas; sin embargo, sobrevivió en circunstancias que muchos usuarios calificaron como “milagrosas”.

Las imágenes evidencian que el desenlace pudo ser mucho más grave, ya que, de haber pasado apenas unos instantes más, la víctima habría podido quedar atrapada entre la cabina y la estructura del edificio, o incluso caer al vacío.

Vecinos temen por el accidente en el ascensor

Tras el incidente, entre los residentes de Sardar Heights prevalece un ambiente de temor e incertidumbre. Algunos vecinos señalaron la falta de inspecciones periódicas y posibles deficiencias en el mantenimiento del ascensor como factores que podrían estar relacionados con la falla.

Aunque Vatsalbhai Panchal se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, el caso reaviva la discusión sobre la seguridad de los ascensores en Gujarat.

Especialistas insisten en que el mantenimiento preventivo es fundamental, ya que estos sistemas operan a diario bajo uso constante y requieren revisiones técnicas regulares para detectar fallas antes de que se conviertan en emergencias.